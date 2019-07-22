Футбол

Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФАПолит.ру 11:19

В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс». Как уточняется, первый матч пройдет 8 августа, а ответный состоится 15 августа.
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«Спартак» узнал соперника по квалификации Лиги Европы

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Parimatch: «Спартак» выйдет в плей-офф квалификации Лиги Европы

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Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Происшествия

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса

Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
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Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки

Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
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Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
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Происшествия

В Москве двое на Porsche похитили мужчину и запихнули его в багажник

В Москве двое мужчин на автомобиле Porsche черного цвета похитили человека и попытались скрыться.
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Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
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Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезона

Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье.
Обновлено в 10:35
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В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

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Мейвезер не удивлен победе Пакьяо над Турманом

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвейзер прокомментировал победу филиппинца Мэнни Пакьяо над американцем Китом Турманом.
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Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире

Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
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На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына

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Производительный бренд Seat Cupra выпустил новый тизер своего концепт-кара, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.
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Политика

В команде Зеленского приняли решение провести досрочные местные выборы

В офисе президента Украины Владимира Зеленского одобрили идею о проведении досрочных выборов в местные органы власти в ближайшее время.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак написала бранное стихотворение в ответ на шутку Шнурова

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Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году

Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
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Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
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Футбол

«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов игрой против «Порту»

Российский клуб "Краснодар", дебютирующий в турнире, встретится с португальским "Порту".
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Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.
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Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
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Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Культура

Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве

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Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
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Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
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Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
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В МИД России назвали выборы в Раду «голосованием надежды»

Сайт kp.ru писал, что по итогам обработки свыше 76% бюллетеней на выборах в Раду лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 11:33
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США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Volkswagen начнет реализовывать Arteon в России в 2020 году

Компания Volkswagen начнет продажи своего четырехдверного купе Arteon в 2020 году, о чем немецкая автокомпания сообщила в своем Instagram.
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