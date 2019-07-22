Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФАПолит.ру 11:19
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс». Как уточняется, первый матч пройдет 8 августа, а ответный состоится 15 августа.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Культура
Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем
В Республике Коми на станции "Керки" на участке Кожва - Сосногорск сошли с рельсов 23 вагона с углем.
Обновлено в 02:14
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Политика
Медведев уволил замруководителя Ростуризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.
Обновлено в 14:12
Музыка
На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак
Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
Обновлено в 05:22
Политика
Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО
Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Происшествия
В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину
Обновлено в 15:50
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Лукашенко заявил, что Украина является «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина — это «общая беда» Европы.
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Политика
Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Рапунцель из шоу «Дом-2» вопит после помолвки с Яббаровым
Илья Яббаров и Алена Рапунцель повздорили прямо на лобном месте телестройки. Звезды шоу "Дом-2" не могут и часа продержаться без скандала.
Обновлено в 13:53
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 16:18
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Экономика
Выручка от продаж SSJ 100 в первом полугодии снизилась в семь раз
АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года уменьшило выручку от производства и продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в семь раз в годовом выражении.
Обновлено в 09:18
Спорт
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика
Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Кино
Мэтт Грейнинг намекнул на второй полнометражный фильм о Симпсонах
Создатель мультсериала Мэтт Грейнинг рассказал, что сделать фильм было очень сложно, и силы не продолжение истории сложно найти сразу, даже если фильм принес столько денег.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Наука
Новая геотермальная батарея напрямую преобразует тепло в электричество
Идея состоит в том, что тепло в земле возбуждает электроны в полупроводнике, заставляя их переходить в батарею.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50