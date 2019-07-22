Футбол

Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФАПолит.ру 11:19

В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс». Как уточняется, первый матч пройдет 8 августа, а ответный состоится 15 августа.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Стали известны точные даты матчей между «Спартаком» и «Туном» в Лиге Европы

Чемпионат08:49

Parimatch: «Спартак» выйдет в плей-офф квалификации Лиги Европы

Sports.ru10:14

«Спартак» против бывшей команды Якина. Кто достался в соперники красно-белым?

Спорт-Экспресс10:05

«Спартак» узнал соперника по квалификации Лиги Европы

РБК08:54

Цорн считает «Тун» сильным соперником для «Спартака»

Нева Спорт09:59

Червиченко: «Проблема „Спартака“ в том, что Москалев и Левников не будут обслуживать матчи с „Туном“»

Sport24.ru10:45

«Спартак» проведет первый матч против «Туна» в Швейцарии

Советский спорт09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Культура

Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве

Обновлено в 05:40
Происшествия

В Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем

В Республике Коми на станции "Керки" на участке Кожва - Сосногорск сошли с рельсов 23 вагона с углем.
Обновлено в 02:14
Технологии

Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Политика

Медведев уволил замруководителя Ростуризма

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.
Обновлено в 14:12
Музыка

На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак

Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
Обновлено в 05:22
Политика

Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО

Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Премьер-министр Камбоджи: никаких тайных соглашений с Китаем не было

Обновлено в 14:49
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину

Обновлено в 15:50
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Лукашенко заявил, что Украина является «общей бедой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина — это «общая беда» Европы.
Обновлено в 16:57
Политика

Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Рапунцель из шоу «Дом-2» вопит после помолвки с Яббаровым

Илья Яббаров и Алена Рапунцель повздорили прямо на лобном месте телестройки. Звезды шоу "Дом-2" не могут и часа продержаться без скандала.
Обновлено в 13:53
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 16:18
Политика

Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Кино

СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев

Обновлено в 12:01
Экономика

Выручка от продаж SSJ 100 в первом полугодии снизилась в семь раз

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года уменьшило выручку от производства и продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в семь раз в годовом выражении.
Обновлено в 09:18
Спорт

В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах

В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика

Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Путешествия

Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире

Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Кино

Мэтт Грейнинг намекнул на второй полнометражный фильм о Симпсонах

Создатель мультсериала Мэтт Грейнинг рассказал, что сделать фильм было очень сложно, и силы не продолжение истории сложно найти сразу, даже если фильм принес столько денег.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Наука

Новая геотермальная батарея напрямую преобразует тепло в электричество

Идея состоит в том, что тепло в земле возбуждает электроны в полупроводнике, заставляя их переходить в батарею.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное