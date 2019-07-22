Футбол
«Спартак», «Арсенал» и «Краснодар» узнали своих соперников в ЕвропеRuNews24.ru вчера в 09:59
Если «Арсенал» преодолеет препятствие в лице многократного чемпиона Азербайджана, в третьем квалификационном раунде туляки встретятся с израильским клубом «Бней Иегуда». «Спартак» в Лиге Европы стартует сразу с третьего квалификационного раунда.
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«Краснодару» не повезло, но у него есть шанс. Судьба «Спартака» непредсказуема
Спорт-Экспрессвчера в 11:17
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
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Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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Путешествия
Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану
Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы.
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Футбол
«Ювентус» готовит предложение по трансферу Неймара
Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, рапортует Mundo Deportivo.
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Экономика
Банки полюбили давать кредиты подросткам
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Происшествия
Пять человек скончались от отравления газом на предприятии в Китае
Не менее пяти человек погибли, ещё четверо пострадали после отравления газом на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering, расположенной в уезде Хуайлай провинции Хэбэй на севере Китая.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
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Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
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Футбол
«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58
Экономика
Приток мигрантов в России обновил десятилетний максимум
Приток мигрантов в России обновил десятилетний максимум.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи
В Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, ее мачеха задержана, говорится в сообщении в инстаграме МВД по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей
Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.
Обновлено вчера в 11:54
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Политика
Стало известно, кому Россия должна заплатить по справедливости
Как известно, все западные тренды рано или поздно перекочевывают к нам — значит, самое время России подсчитать собственных "пострадавших рабов".
Обновлено в 01:00
Политика
СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске
Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.
Обновлено в 03:13
Музыка
Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови»
Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Армия и оружие
Сирийские комплексы С-300 впервые оказались под ударом боевиков
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
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Телеведущая Юлия Бордовских развелась после 12 лет брака
Российская телеведущая Юлия Бордовских развелась с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым после 12 лет брака.
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Футбол
Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира
Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Asus показала самый мощный в мире смартфон
Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет
Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 17:32