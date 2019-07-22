Если «Арсенал» преодолеет препятствие в лице многократного чемпиона Азербайджана, в третьем квалификационном раунде туляки встретятся с израильским клубом «Бней Иегуда». «Спартак» в Лиге Европы стартует сразу с третьего квалификационного раунда.

«Спартак», «Арсенал» и «Краснодар» узнали своих соперников в Европе

Экономика Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Путешествия Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы.

Футбол «Ювентус» готовит предложение по трансферу Неймара Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, рапортует Mundo Deportivo.

Экономика Банки полюбили давать кредиты подросткам Российские банки с начала 2019 года начали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам.

Происшествия Пять человек скончались от отравления газом на предприятии в Китае Не менее пяти человек погибли, ещё четверо пострадали после отравления газом на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering, расположенной в уезде Хуайлай провинции Хэбэй на севере Китая.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Происшествия Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи В Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, ее мачеха задержана, говорится в сообщении в инстаграме МВД по Республике Дагестан.

Политика Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Экономика Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.

Политика Стало известно, кому Россия должна заплатить по справедливости Как известно, все западные тренды рано или поздно перекочевывают к нам — значит, самое время России подсчитать собственных "пострадавших рабов".

Политика СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.

Музыка Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови» Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.

Шоу-бизнес Телеведущая Юлия Бордовских развелась после 12 лет брака Российская телеведущая Юлия Бордовских развелась с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым после 12 лет брака.

Футбол Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов.

Музыка Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.

Гаджеты Asus показала самый мощный в мире смартфон Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.