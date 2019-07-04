Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофеСлово и Дело 01:52

Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел экспертизу гранулированного растворимого кофе. Результаты исследования опубликованы в журнале ведомства. В ходе экспертизы Росконтроль проверил популярные марки кофе более чем по 30 параметрам.
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Эксперт прокомментировала результаты проверки растворимого кофе

RT на русском10:52

Россиянам назвали марку лучшего растворимого кофе

News.ru01:50

Специалисты назвали лучший растворимый кофе

ФедералПресс01:47

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

ФАН02:57

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Известия02:19

Эксперт уверена, что лучше пить кипяченую воду вместо растворимого кофе

Народные новости07:56

Назван лучший растворимый кофе

Lenta.ru00:58
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Политика

Журналисты RT передрались с итальянцами перед конференцией Путина

Читайте материал: "Путин опоздал к Папе Римскому и не пригласил в Россию".
Обновлено в 13:28
Политика

В партии Зеленского назвали первые шаги к завершению войны в Донбассе

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что для прекращения войны в Донбассе необходимо сформировать специальный комитет в Верховной Раде по реинтеграции оккупированных территорий.
Обновлено в 11:56
Общество

В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»

В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Политика

Саудовская принцесса стала первой в стране женщиной-послом

Принцесса Рима стала первой женщиной в истории Саудовской Аравии, которая заняла столь высокий дипломатический пост.
Обновлено в 09:54
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира

Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
Обновлено в 11:38
Футбол

Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»

Обновлено в 12:21
Политика

Посольство России оценило ход расследования инцидента в Солсбери

Политическая линия, которой придерживается Великобритания по поводу инцидента в Солсбери, завела в тупик диалог между Москвой и Лондоном.
Обновлено в 13:04
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

В России разрабатывают самый тяжёлый в мире арктический вертолёт

Как сообщил РИА Новости гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, рабочая конструкторская документация ещё не создана, но примерные сроки работ уже определены.
Обновлено в 06:27
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика

Рабочие «Горьковского автозавода» митингуют у посольства США в Москве

У здания посольства США в Москве рабочие «Горьковского автомобильного завода» проводят митинг против американских санкций.
Обновлено в 07:11
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза

В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Общество

Следующую партию косаток выпустят из «китовой тюрьмы» через две недели

Обновлено в 12:07
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Авто

Средняя цена нового автомобиля в России выросла за год на 10%

Обновлено вчера в 21:02
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2".
Обновлено в 10:39
Культура

Курентзис после ухода из пермского оперного театра дал интервью Собчак

Художественный руководитель театра оперы и балета на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" откровенно рассказал ведущей о причинах своего отъезда из Перми, культуре и планах на будущее.
Обновлено в 02:19
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