Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофеСлово и Дело 01:52
Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел экспертизу гранулированного растворимого кофе. Результаты исследования опубликованы в журнале ведомства. В ходе экспертизы Росконтроль проверил популярные марки кофе более чем по 30 параметрам.
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Политика
Журналисты RT передрались с итальянцами перед конференцией Путина
Читайте материал: "Путин опоздал к Папе Римскому и не пригласил в Россию".
Обновлено в 13:28
Политика
В партии Зеленского назвали первые шаги к завершению войны в Донбассе
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что для прекращения войны в Донбассе необходимо сформировать специальный комитет в Верховной Раде по реинтеграции оккупированных территорий.
Обновлено в 11:56
Общество
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Политика
Саудовская принцесса стала первой в стране женщиной-послом
Принцесса Рима стала первой женщиной в истории Саудовской Аравии, которая заняла столь высокий дипломатический пост.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира
Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
Обновлено в 11:38
Футбол
Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»
Обновлено в 12:21
Политика
Посольство России оценило ход расследования инцидента в Солсбери
Политическая линия, которой придерживается Великобритания по поводу инцидента в Солсбери, завела в тупик диалог между Москвой и Лондоном.
Обновлено в 13:04
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
В России разрабатывают самый тяжёлый в мире арктический вертолёт
Как сообщил РИА Новости гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, рабочая конструкторская документация ещё не создана, но примерные сроки работ уже определены.
Обновлено в 06:27
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика
Рабочие «Горьковского автозавода» митингуют у посольства США в Москве
У здания посольства США в Москве рабочие «Горьковского автомобильного завода» проводят митинг против американских санкций.
Обновлено в 07:11
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за год на 10%
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2".
Обновлено в 10:39
Культура
Курентзис после ухода из пермского оперного театра дал интервью Собчак
Художественный руководитель театра оперы и балета на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" откровенно рассказал ведущей о причинах своего отъезда из Перми, культуре и планах на будущее.
Обновлено в 02:19