Общество
Наиболее опасными местами на Земле оказались тихоокеанские острова Вануату и Тонга, где риск гибели в случае стихийного бедствия очень высок. При этом особую опасность для этого региона представляют землетрясения, цунами и ураганы.
РИА Новости19:12
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Общество
Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работ
Обновлено в 20:18
Транспорт
После снегопада в Приморье отменили 20 междугородних автобусов
В среду, 21 ноября, в Приморском крае отменены 20 междугородних автобусных рейсов в связи с обледенением дорог после снегопада, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:31
Общество
Россиянам дали посидеть в новых капсульных плацкартных вагонах
19 ноября РЖД представила изображения новых пассажирских вагонов с местами капсульного типа.
Обновлено в 20:34
Общество
В работе Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой
Пользователи Facebook отмечали, что на их страниц лишь отображаются сообщения "сервис недоступен". Сбой зафиксирован примерно в 16:00 мск.
Обновлено в 20:47
Общество
В Помпеях нашли древнюю эротическую фреску
Археологи обнаружили в развалинах древнего города Помпеи фреску, на которой запечатлена царица Спарты Леда, совокупляющаяся с Зевсом в обличие лебедя.
Обновлено в 19:11
Общество
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Авиакомпания «Победа» удивлена решением апелляционной инстанции Верховного суда, отклонившего жалобу на правила перевозки ручной клади, сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:16
Общество
Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
Обновлено в 16:53
Общество
Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы
В Госдуму внесли законопроект, который обязывает самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 20:32
Общество
В национальном парке в Приморье появился новый котенок леопарда
В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье фотоловушки зафиксировали появление нового котенка редкого дальневосточного леопарда.
Обновлено в 21:25
Общество
Квартиру-кабинет Максима Горького в Петербурге выставили на продажу
Квартира-кабинет под номером 8, в которой работал Максим Горький, в доме на Кронверкском проспекте, 23 в Санкт-Петербурге, выставлена на продажу за 11,5 млн рублей.
Обновлено в 19:07
Общество
Собянин продлил проведение фестиваля «Круг света» в Москве на три года
Как сообщалось, международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года, на нем уже пять раз устанавливались рекорды, занесенные в Книгу Гиннеса.
Обновлено в 19:52
Общество
ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием
Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.
Обновлено в 21:30
Общество
Актер «Остаться в живых» рассказал, как кошка уничтожила его состояние
Виной же бедствию - кошка актера, случайно открывшая кран на верхнем этаже - вода лилась всё то время, что Фрэнки отсутствовал.
Обновлено в 18:59
Общество
В России дисквалифицируют поставщиков некачественных продуктов
В России предложили дисквалифицировать лиц, поставляющих некачественную продукцию животного происхождения в социальные учреждения.
Обновлено в 20:47
Здоровье
В Канаде не советуют есть салат-латук из-за кишечной инфекции
Обновлено в 21:01