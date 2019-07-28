с чего всё началось

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.

Происшествия Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального Дежурный специалист 64-й больницы Дмитрий Ромашов, в которую был доставлен из спецприемника Алексей Навальный рассказал о состоянии блогера.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» Центробанк России (ЦБ) проинформировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата раскритиковала действующую пенсионную реформу, в результате чего эксперты пришли к выводу, что ведомство планирует продвигать новую реформу в данной сфере.

Космос Проверили источник питания: на Байконуре робота Федора готовят к полету на МКС Робот поделился, что в пятницу почувствовал прилив сил и энергии, но вызвала это проверка внешнего источника питания.

Общество Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн га Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье превысила 1,56 млн га, еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.

Футбол Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.

Общество Госдума может осенью принять закон о едином платежном документе за ЖКУ Государственная дума может в осеннюю сессию принять закон о введении в РФ единого платежного документа (ЕПД) в сфере ЖКХ, соответствующий законопроект поддержал Минстрой, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Происшествия Беременная женщина испытала оргазм при просмотре детского мультфильма Поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Она описала случай на сайте Kidspot.

Авто В РФ насчитали почти 275 тысяч люксовых автомобилей В парке люксовых автомобилей насчитали 274,8 тысяч машин, из которых 85 532 ед. приходится на автомобили бренда Mercedes-Benz.

Шоу-бизнес Милана Тюльпанова закрутила роман с 19-летним спортсменом Факт новых отношений Милана уже подтвердила лично, а ее возлюбленным оказался член юниорской хоккейной сборной России Егор Замула, которому всего-то 19 лет.

Происшествия В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Политика На Украине решили реформировать СБУ «Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.

Шоу-бизнес Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.

Энергетика Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.

Армия и оружие В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай В американском издании Military была опубликована статья от военных экспертов, которые считают, что первым купить у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" может Китай.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Происшествия В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.