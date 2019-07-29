Экономика

Определен решающий месяц для «Северного потока-2»Газета.Ru 00:39

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет
 Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
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