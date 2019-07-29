с чего всё началось

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Игры Remedy выпустила сюжетный трейлер Control Уже через месяц студия Remedy выпустит боевик Control, о сюжете которого до сих пор известно чертовски мало.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост "Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".

Политика Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.

Политика Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.

Шоу-бизнес Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Авто Появились первые снимки обновленной LADA Vesta Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.

Общество Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.

Политика Украина совместно с ОБСЕ разработает поправки в закон о языках Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер сообщил о том, что они планируют совместно с Минкультом Украины разработать поправки в закон о языках.

Общество Умерла самая умная в мире собака Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.

Происшествия Машину Земфиры разбил Серебряков Выяснилась личность мужчины, который разбил лобовое стекло иномарки, принадлежащей певице Земфире.

Политика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Технологии Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.

Происшествия В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.

Политика Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».

Происшествия Участник несогласованного митинга в Москве признал вину в нападении на сотрудника ОМОН Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.

Шоу-бизнес Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.