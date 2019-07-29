Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»Газета.Ru 00:39
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.РБКвчера в 07:30
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:19, Вашингтон
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Игры
Remedy выпустила сюжетный трейлер Control
Уже через месяц студия Remedy выпустит боевик Control, о сюжете которого до сих пор известно чертовски мало.
Обновлено в 11:18
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
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Политика
Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
Обновлено в 12:02
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой
Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.
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Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Политика
Украина совместно с ОБСЕ разработает поправки в закон о языках
Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер сообщил о том, что они планируют совместно с Минкультом Украины разработать поправки в закон о языках.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Машину Земфиры разбил Серебряков
Выяснилась личность мужчины, который разбил лобовое стекло иномарки, принадлежащей певице Земфире.
Обновлено в 10:39
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Политика
Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке
В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Участник несогласованного митинга в Москве признал вину в нападении на сотрудника ОМОН
Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Наука
Найденный в Шотландии скелет пикта мог принадлежать вождю
Обновлено в 05:24
Происшествия
В США пассажирский поезд протаранил грузовик
В результат столкновения погиб водитель грузового автомобиля, а пять пассажирских вагонов и один локомотив сошли с рельсов.
Обновлено в 06:07