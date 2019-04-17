Наука

Определен признак скорой преждевременной смертиLenta.ru 00:34

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Medikforum.ruвчера в 07:30

Определен признак скорой преждевременной смерти

Lenta.ru00:34

Учащённое сердцебиение у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти

Актуальные Новостивчера в 10:52

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Газета.Ruвчера в 11:58

Риск ранней смерти увеличивается из-за пульса в 75 ударов в состоянии покоя

Goroday.ruвчера в 18:18

Ученые рассказали про опасность учащенного сердцебиения для мужчин

ПолитРоссиявчера в 09:52

Ученые назвали признак преждевременной смерти у мужчин

РИА Новости01:32
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Происшествия

Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже

Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Обновлено в 00:37
Происшествия

На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро

Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Политика

Жители Донбасса лишатся украинского гражданства в случае получения российских паспортов - Киев

Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак заявил, что жители Донбасса, получившие российские паспорта буду лишены украинского гражданства.
Обновлено в 02:33
Политика

Парубий назвал дату принятия закона о госязыке

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, который занял в первом туре президентских выборов четвёртое место, ранее предупреждал, что документ не обеспечивает никакой защиты функционирования украинского языка — это карательный закон о запрете русского языка.
Обновлено в 03:12
Космос

Российские ученые предложили оснастить МКС орбитальным лазером

Исследователи из Российской Федерации предлагают установить на МКС мощную лазерную систему, чтобы уничтожать космический мусор, заполонивший земную орбиту.
Обновлено в 03:36
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног

В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Общество

Правнук Сталина назвал россиян моральными уродами и дегенератами

Правнук Сталина откликнулся на опрос среди жителей страны, который показал, что популярность Иосифа Сталина невероятно выросла за последние годы.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Экономика

ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников

В документе регулятор настоятельно рекомендует кредитным организациям до 30 мая определить и представить в ЦБ списки номеров телефонов, используемые банками только для приема входящих звонков от клиентов.
Обновлено в 02:22
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

На Украине начато расследование «о сдаче Крыма»

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело «по фактам умышленной сдачи» Крыма.
Обновлено в 03:35
Политика

Почему уходит Матвиенко: «омоложение» высшей власти

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы.
Обновлено в 02:46
Авто

Hyundai представила компактный кроссовер Creta нового поколения

Корейский автопроизводитель привез в Шанхай кроссовер Hyundai ix25 нового поколения, больше известный в России под названием Creta.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
Обновлено в 01:41
Происшествия

СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Кино

Сталина заменили на Гитлера в российской версии «Хеллбоя»

Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Обновлено в 03:36
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан

Эксперты отмечают, что двухколесные чемоданы хороши будут при путешествиях по бездорожью - колеса долговечны благодаря большему диаметру.
Обновлено в 01:23
Спорт

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Игры

Bloomberg нашел в России двух новых долларовых миллиардеров из Вологды

В рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index появилось два новых представителя России.
Обновлено в 03:45
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Медики назвали быстро утоляющие голод питательные продукты

Обновлено вчера в 13:00
Единоборства

Соперник Джошуа сдал положительный допинг-тест

Американский боксер Джаррелл Миллер сдал положительный тест на допинг, сообщает ESPN.
Обновлено в 03:40
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»

Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" и испанская "Барселона" преодолели стадию 1/4 финала Лиги чемпионов и пробились в полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 16:55
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