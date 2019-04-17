Наука
Определен признак скорой преждевременной смертиLenta.ru 00:34
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
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Учащённое сердцебиение у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти
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