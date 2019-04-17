Наука

Определен признак преждевременной смерти у мужчинРИА Новости 01:32

Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. К такому выводу пришли шведские медики, сообщает портал MedicalXpress.
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Ученые назвали опасный для жизни пульс

Газета.Ruвчера в 11:58

Ученые рассказали про опасность учащенного сердцебиения для мужчин

ПолитРоссиявчера в 09:52

Учащённое сердцебиение у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти

Актуальные Новостивчера в 10:52

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Medikforum.ruвчера в 07:30

Определен признак преждевременной смерти у мужчин

РИА Новости01:32

Шведские ученые: по частоте сердцебиения можно определять продолжительность жизни мужчин

Телеканал 360°05:50

Ученые назвали признак приближающейся преждевременной смерти у мужчин

Известия06:02
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Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено в 06:53
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика

Медведев: Нынешний уровень пенсий не дает достойно жить

Нынешний уровень пенсий не дает российским пенсионерам возможность жить достойно.
Обновлено в 05:45
Общество

ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью

Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
Обновлено в 04:19
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Политика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Общество

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Наука

Новгородцы, псковичи и якуты когда-то были одним народом

Ученые проанализировали 204 описанных в литературе генома представителей разных популяций России и добавили к этому 60 новых геномов коренных жителей Пскова, Новгорода и Якутии.
Обновлено в 06:06
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Панарин рассмеялся в лицо Кучерову после победы в серии с «Тампой»

Эмоций Артемий не сдерживал и рассмеялся в лицо Никите Кучерову на рукопожатии.
Обновлено в 07:00
Политика

Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»

В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Общество

Варвару Караулову освободили из колонии

Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика

Правительство разрабатывает законопроект о выплатах многодетным семьям

Российское правительство приступило к разработке поправок в законодательство, предусматривающих единовременные выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, а также предоставление льготной ипотеки на покупку новостроек, заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Госдумой.
Обновлено в 07:02
Культура

Умер писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено вчера в 10:18
Политика

Как Трамп сам себя загнал в угол в Венесуэле

Дональд Трамп очевидно не знает, что дальше делать.
Обновлено в 04:13
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Авто

Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено вчера в 01:49
Экономика

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Владимира Зеленского избили люди в масках

Обновлено в 07:03
Общество

В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти

Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Политика

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Представлен интерьер абсолютно новой Hyundai Creta

Компания Hyundai на автосалоне в Шанхае рассекретила интерьер следующего поколения кроссовера ix25, продающегося на российском авторынке под названием Creta.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Футбол

Бердыев: Отправим в «Ак Барс» футболиста, который не умеет кататься

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал об истории с Артёмом Лукояновым, а так же прокомментировал увольнение Билялетдинова и поделился особенностями подготовки к матчу против «Урала».
Обновлено в 06:22
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Дочь Аршавина расплакалась на суде во время бракоразводного процесса

По некоторым данным, дочь Аршавина расплакалась в суде.
Обновлено в 05:39
Экономика

Медведев сообщил об устойчивости финансовой модели развития экономики

Финансовая модель развития экономики России не нуждается в корректировке, она более устойчива, чем модели развития ряда развитых стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:05
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