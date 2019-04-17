Наука
Определен признак преждевременной смерти у мужчинРИА Новости 01:32
Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. К такому выводу пришли шведские медики, сообщает портал MedicalXpress.
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Учащённое сердцебиение у мужчин может указывать на риск преждевременной смерти
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УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
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Панарин рассмеялся в лицо Кучерову после победы в серии с «Тампой»
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Обновлено в 07:00
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Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»
В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
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Варвару Караулову освободили из колонии
Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
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Российское правительство приступило к разработке поправок в законодательство, предусматривающих единовременные выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, а также предоставление льготной ипотеки на покупку новостроек, заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Госдумой.
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В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
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Обновлено вчера в 09:16
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Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM
Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
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Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
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Представлен интерьер абсолютно новой Hyundai Creta
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Медведев сообщил об устойчивости финансовой модели развития экономики
Финансовая модель развития экономики России не нуждается в корректировке, она более устойчива, чем модели развития ряда развитых стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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