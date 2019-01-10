ГИБДД доработала проект объединенного экзамена на права ГИБДД опубликовала новую редакцию проекта постановления с правилами проведения водительских экзаменов. Ранее документ вызвал бурную дискуссию и протесты со стороны автошкол.

с чего всё началось

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликована доработанная версия нового практического экзамена на вождение в России. Согласно документу, привычного разделения испытаний на «город» и «площадку» больше не будет.

Определен порядок нового экзамена на вождение в России

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