Футбол
Определен лучший игрок сезона в «Баварии»Sport24.ru 10:07
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком мюнхенского клуба в сезоне-2018/19. Об этом сообщается на официальном сайте красных. Выбор основывался на результатах голосования среди болельщиков.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным
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Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.
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Бывший муж Натальи Водяновой женился на своей беременной возлюбленной
Бывший муж 37-летней Натальи Водяновой, 50-летний британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман сегодня поделился с интернет-пользователями радостной новостью: он женился.
Обновлено в 10:31
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В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
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Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
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Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
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Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
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В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
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Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном
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