Футбол
Определен лучший игрок сезона в «Баварии»Sport24.ru 10:07
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком мюнхенского клуба в сезоне-2018/19. Об этом сообщается на официальном сайте красных. Выбор основывался на результатах голосования среди болельщиков.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
«Ночные охотники» и «Аллигаторы» нанесли групповой удар по «врагу» в Краснодарском крае
В ходе учения экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ провели разведку наземных объектов условного противника и передали координаты разведанных целей на одном из авиационных полигонов Краснодарского края.
Обновлено в 13:14
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Экономика
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Бывшую главу Чебоксар осудили на пять лет за растрату
Суд назначил бывшей главе города наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Обновлено в 14:03
Общество
Байкал попал в мутную историю
История с изменением границ на Байкале напоминает недавнюю попытку Минприроды изменить границы «Лосиного острова» в Подмосковье.
Обновлено в 18:50
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Политика
Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии
Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
Обновлено вчера в 13:54
Космос
Ученые NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами
Ученые NASA в рамках нового проекта решили оснастить готовящийся марсоход Mars-2020 колесами с шипами.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие
Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Президент США одобрил удары американских военных по иранским стратегическим объектам, но позже отменил своё решение.
Обновлено в 01:12
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Технологии
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Общество
Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub
Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено в 13:59
Футбол
Морьентес: Азар не сможет заменить Роналду в «Реале»
Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе форварда Эдена Азара из лондонского «Челси» в стан «сливочных».
Обновлено в 16:34
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
Самедов покинет «Крылья Советов»
Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака».
Обновлено в 12:48
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Футбол
Каччаторе перешел из «Кьево» в «Кальяри»
Защитник «Кьево» Фабрицио Каччаторе подписал полноценный контракт с «Кальяри». Соглашение рассчитано до 2020 года.
Обновлено в 16:58
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Гаджеты
Xiaomi анонсировала линейку молодёжных смартфонов
Китайская Xiaomi анонсировала запуск новой линейки смартфонов CC, предназначенной для молодежного сегмента потребителей, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 09:54