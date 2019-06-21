Футбол

Определен лучший игрок сезона в «Баварии»Sport24.ru 10:07

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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком мюнхенского клуба в сезоне-2018/19. Об этом сообщается на официальном сайте красных. Выбор основывался на результатах голосования среди болельщиков.
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Определен лучший игрок сезона в «Баварии»

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Гнабри - лучший игрок «Баварии»

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Болельщики выбрали лучшего игрока «Баварии» в сезоне-2018/19

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Гнабри признан лучшим игроком сезона в «Баварии»

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