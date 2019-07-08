Футбол

Опра Уинфри поделилась эмоциями от победы сборной США на ЧМГазета.Ru 02:49

Американская телеведущая Опра Уинфри прокомментировала победу женской сборной США на чемпионате мира 2019 года во Франции, передает "Спорт-Экспресс". "С гордостью буду носить свою футболку сборной США весь день и лягу в ней спать сегодня" - написала Уинфри в твиттере.
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Опра Уинфри поделилась эмоциями от победы сборной США на ЧМ

Газета.Ru02:49

Опра радуется победе сборной США на женском ЧМ. Видео

Спорт-Экспресс02:17

Женская сборная США повторила рекорд Германии по победам подряд на ЧМ

RT на русскомвчера в 13:15

Американки победили на чемпионате мира по футболу

Инфо24вчера в 16:57

Трамп о победе женской сборной США на ЧМ-2019: «Отличная игра. Америка гордится вами»

Sports.ruвчера в 16:15

Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

ProstoProSportвчера в 17:50

Лидер сборной США отказалась ехать на прием к Трампу в случае победы. И вот они выиграли женский ЧМ - голы уже здесь

Матч ТВвчера в 10:37
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Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали после попадания молнии

Обновлено в 01:41
Путешествия

Названы города, куда россияне советуют съездить иностранным туристам

Эксперты сервиса опросили 34 тысячи пользователей и выяснили, какой город в стране те советуют посетить зарубежным туристам в первую очередь.
Обновлено вчера в 23:35
Кино

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом

Обновлено в 01:06
Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Консул Болгарии попал в ДТП в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге 7 июля консул Болгарии попал в ДТП с трамваем, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 22:49
Наука

Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

Обновлено 06 июля в 04:07
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Происшествия

Медики рассказали о состоянии избитой 7-летней девочки из Ингушетии

Обновлено 05 июля в 21:00
Происшествия

В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта

Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Настасью Самбурскую окружают меркантильные друзья

Настасья накануне пожаловалась, что многие люди относятся к ней меркантильно.
Обновлено в 03:02
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Футбол

Серхио Рамос открыл бутылку языком

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе Bottle Cap Challenge, в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика

«Известия»: соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО

Фонд социального страхования (ФСС) планирует начать использование системы бонус-малус при расчете размера социальных страховых взносов.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика

Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол

Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины на два года

Обновлено в 00:54
Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Политика

В ПАСЕ прокомментировали восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассчитывает на конструктивный диалог и на полное сотрудничество с Россией после восстановления прав ее делегации.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

В Израиле рассказали о самом громком провале спецназа за последнее время

Израиль опубликовал детали одного из самых громких провалов сил специальных операций за последние годы.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено 06 июля в 19:49
Политика

Валерий Кожевников стал министром здравоохранения Забайкальского края

Бывший министр здравоохранения Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края.
Обновлено в 02:21
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

Сборная Бразилии стала победительницей Кубка Америки. В финале бразильские футболист одержали победу над командой Перу со счётом 3:1.
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Происшествия

Миллиардера Эпштейна задержали в США по подозрению в торговле людьми

Обновлено вчера в 02:30
Общество

Пешеходные переходы в центре Челябинска всё-таки будут отремонтированы

Как выяснилось, потерявшийся подрядчик, отвечающий за ремонт переходов, всё-таки нашёлся, и только сейчас начал активную работу над реставрацией нашумевшего городского объекта.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Автобус с украинцами попал в аварию в Польше

Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши.
Обновлено вчера в 08:49
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