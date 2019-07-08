Футбол
Опра Уинфри поделилась эмоциями от победы сборной США на ЧМГазета.Ru 02:49
Американская телеведущая Опра Уинфри прокомментировала победу женской сборной США на чемпионате мира 2019 года во Франции, передает "Спорт-Экспресс". "С гордостью буду носить свою футболку сборной США весь день и лягу в ней спать сегодня" - написала Уинфри в твиттере.
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Трамп о победе женской сборной США на ЧМ-2019: «Отличная игра. Америка гордится вами»
Sports.ruвчера в 16:15
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