Американская телеведущая Опра Уинфри прокомментировала победу женской сборной США на чемпионате мира 2019 года во Франции, передает "Спорт-Экспресс". "С гордостью буду носить свою футболку сборной США весь день и лягу в ней спать сегодня" - написала Уинфри в твиттере.

Опра Уинфри поделилась эмоциями от победы сборной США на ЧМ

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