Политика
Оппозиция «слилась» с разрешенного митингаПолитРоссия 11:34
Представители оппозиции провалили согласованный митинг в поддержку Ивана Голунова, не сумев вывести на него людей. По мнению политолога, либералы в очередной раз подтвердили, что им нет никакого дела до будущего нашей страны.
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с чего всё началось
Запад, используя ситуацию с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, не смог раскачать Россию и привести людей на митинг в его поддержку; россиянам это оказалось просто неинтересно. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.ФАН07:31
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
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Спорт
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Политика
Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины
Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
Обновлено в 07:20
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Космос
Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом
Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено в 08:49
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Игры
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу в компании бывшего возлюбленного
В 2009 году Ольга и Тимофей долгое время скрывали свои отношения, однако их постоянно фотографировали вместе на мероприятиях, а в прошлом году Майоров стал участником проекта «Замуж за Бузову».
Обновлено в 06:59
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Политика
В Германии раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Грегор Гизи – депутат Бундестага - подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
По данным народной милиции ДНР, украинские силовики готовят вооруженную провокацию, которая имеет целью сорвать новое соглашение по перемирию.
Обновлено в 06:15