Запад, используя ситуацию с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, не смог раскачать Россию и привести людей на митинг в его поддержку; россиянам это оказалось просто неинтересно. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

с чего всё началось

Представители оппозиции провалили согласованный митинг в поддержку Ивана Голунова, не сумев вывести на него людей. По мнению политолога, либералы в очередной раз подтвердили, что им нет никакого дела до будущего нашей страны.

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