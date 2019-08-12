Политика

Оппозиция подала заявку на новый митинг в МосквеМосковский Комсомолец 02:52

Подана заявка на новый митинг оппозиции, сообщает издание «Коммерсантъ». Заявку подали муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Она планируют согласованное шествие 17 августа.
Читать в источнике
Комментировать329
с чего всё началось

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.
Коммерсантъвчера в 16:22

Подробнее о событии

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение акции в Москве

РИА Новости04:16

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Коммерсантъ03:08

Оппозиционеры подали заявку на митинг 17 августа в Москве

Интерфакс03:33

Организаторы митинга 10 августа подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию

Новая газета03:12

Московские муниципальные депутаты подали заявку на новую протестную акцию

Эхо Москвы07:09

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Ведомости02:39

Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в центре Москвы

Дождь01:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Армия и оружие

Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

Обновлено в 08:15
Теннис

Рафаэль Надаль: Медведев играл великолепно в течение всего турнира

Обновлено в 02:16
Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики

Обновлено в 09:20
Политика

МИД Украины высказало протест из-за поездки Путина в Крым

Внешнеполитическое ведомство Украины высказало протест из-за поездки главы РФ Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй раз

Основатель дуэта Artik&Asti, 33-летний Артем Умрихин, показал поклонникам новорожденную дочь.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.
Обновлено в 09:01
Экономика

Путин одобрил строительство служебного жилья в Севастополе

Михаил Развожаев отметил, что сохранять действующие коллективы и привлекать новых сотрудников без служебного жилья невозможно.
Обновлено в 08:31
Кино

Жена Гафта рассказала о его состоянии

Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Транспорт

Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту

Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Кино

Якутские фанаты «Игры престолов» передали Джорджу Мартину подарок

Обновлено в 04:45
Космос

Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Обнаружена уязвимость, которая превращает смартфоны в звуковое оружие

Опасная уязвимость позволяет превратить смартфоны в опасное оружие. Об этом рассказал эксперт в области кибербезопасности Мэтта Уикси.
Обновлено вчера в 22:32
Космос

В NASA предложили землянам вбить своё имя в посадочный талон для полёта на Марс

В NASA предложили жителям Земли получить свой посадочный талон для полёта на Марс.
Обновлено вчера в 14:54
Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:36
Авто

Rezvani представила новый внедорожник Tank

Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Красноярске загорелся склад рынка

В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42
Общество

Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью

При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Политика

Порошенко допросят снова на детекторе лжи

Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
Обновлено в 06:54
Технологии

Единое приложение для поиска пропавших питомцев создано в РФ

Обновлено в 06:18
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Космос

США вслед за Россией отправят на МКС робота

США решили направить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота Robonaut 2, сообщили в NASA.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне

Обновлено 10 августа в 09:45
Происшествия

Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СК

Обновлено в 07:14
Общество

«Победа» сообщила о DDOS-атаке на свой сайт

Авиакомпания "Победа" сообщила о мощной атаке на свой сайт во время крупной распродажи авиабилетов.
Обновлено в 08:07
Общество

СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети

Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус

Обновлено в 10:05
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное