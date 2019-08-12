Политика

Оппозиция подала заявку на новый митинг в МосквеМосковский Комсомолец вчера в 02:52

Подана заявка на новый митинг оппозиции, сообщает издание «Коммерсантъ». Заявку подали муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Она планируют согласованное шествие 17 августа.
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с чего всё началось

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.
Коммерсантъ11 августа в 16:22

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«Не совсем адекватные действия президента»: Геннадий Гудков — об итогах протестов и стратегии оппозиции

Дождьвчера в 14:41

Организаторы митинга 10 августа подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию

Новая газетавчера в 03:12

Оппозиционеры подали заявку на митинг 17 августа в Москве

Интерфаксвчера в 03:33

Московские муниципальные депутаты подали заявку на новую протестную акцию

Эхо Москвывчера в 07:09

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Коммерсантъвчера в 03:08

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Ведомостивчера в 02:39

Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в Москве

Говорит Москвавчера в 02:08
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Вашингтон
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

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Обновлено вчера в 15:21
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Финансы

Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз

Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Политика

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Обновлено в 01:37
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

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Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
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Политика

Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.
Обновлено вчера в 06:48
Политика

Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телекомпании

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави» Кибар Халваши заявил о намерении продать её из-за долгов, говорится на сайте копании.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Reuters назвало кандидата на должность посла США в России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
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Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

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ЦБ выпустил монеты в честь «Бременских музыкантов»

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Обновлено вчера в 05:17
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«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии

Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
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Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

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Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным

Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
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Москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона.
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В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело

В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
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Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые

Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.
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Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

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«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

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В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» пройдет в Кремле

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Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
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