Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в МосквеМосковский Комсомолец вчера в 02:52
Подана заявка на новый митинг оппозиции, сообщает издание «Коммерсантъ». Заявку подали муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Она планируют согласованное шествие 17 августа.
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с чего всё началось
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.Коммерсантъ11 августа в 16:22
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Организаторы митинга 10 августа подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию
Новая газетавчера в 03:12
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