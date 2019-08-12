Политика
В мэрию Москвы подали заявку на новую акцию из-за выборов в МосгордумуРБК 04:13
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование шествия по бульварам 17 августа в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов, об этом РБК сообщил Азар. По его словам, заявленная численность участников шествия — 30 тыс. человек.
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с чего всё началось
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.Коммерсантъвчера в 16:22
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
Футбол
«Вальядолид» в ближайшие дни объявит об аренде Лунина
«Вальядолид» официально объявит о переходе вратаря «Реала» Андрея Лунина в ближайшие несколько дней, сообщает Marca.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 5%
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено в 07:05
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Политика
Медведев в Туркмении посетил автовыставку, на которую привезли Aurus
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил организованную в рамках первого Каспийского экономического форума выставку инновационных технологий и автомобильную выставку, на которой представлен российский кабриолет Aurus.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Политика
Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Обновлено в 05:21
Единоборства
Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Белые хакеры устроили соревнования по взлому автомобилей
Участники соревнования по взлому машины должны были покинуть транспортное средство, взломав код, открывающий багажник, получить доступ к радио и запереть замки через удаленный компьютер.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Спартак» на выезде победил «Ахмат»
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Около тысячи военнослужащих дислоцированного в Волгограде мотострелкового соединения Южного военного округа подняты по тревоге.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Роспотребнадзор отметил, что дети в России едят слишком много сладкого
Дети в России едят сладкого больше, чем допускают нормативы, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на неназванные исследования.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Сергей Дронов: Самолёты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 22:42