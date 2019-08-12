Политика

В мэрию Москвы подали заявку на новую акцию из-за выборов в МосгордумуРБК 04:13

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование шествия по бульварам 17 августа в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов, об этом РБК сообщил Азар. По его словам, заявленная численность участников шествия — 30 тыс. человек.
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с чего всё началось

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.
Коммерсантъвчера в 16:22

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Муниципальные депутаты подали заявку на проведение акции в Москве

РИА Новости04:16

Московские муниципальные депутаты подали заявку на новую протестную акцию

Эхо Москвы07:09

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Ведомости02:39

Организаторы митинга 10 августа подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию

Новая газета03:12

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Коммерсантъ03:08

Оппозиционеры подали заявку на митинг 17 августа в Москве

Интерфакс03:33

Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в центре Москвы

Дождь01:58
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
Футбол

«Вальядолид» в ближайшие дни объявит об аренде Лунина

«Вальядолид» официально объявит о переходе вратаря «Реала» Андрея Лунина в ближайшие несколько дней, сообщает Marca.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Происшествия

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 5%

Обновлено в 06:18
Происшествия

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова

Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено в 07:05
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Политика

Медведев в Туркмении посетил автовыставку, на которую привезли Aurus

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил организованную в рамках первого Каспийского экономического форума выставку инновационных технологий и автомобильную выставку, на которой представлен российский кабриолет Aurus.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи

Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Транспорт

Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим

Обновлено в 08:40
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Политика

Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор

Обновлено в 05:21
Единоборства

Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Гаджеты

Белые хакеры устроили соревнования по взлому автомобилей

Участники соревнования по взлому машины должны были покинуть транспортное средство, взломав код, открывающий багажник, получить доступ к радио и запереть замки через удаленный компьютер.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Спартак» на выезде победил «Ахмат»

Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

Волгоградских мотострелков подняли по тревоге

Около тысячи военнослужащих дислоцированного в Волгограде мотострелкового соединения Южного военного округа подняты по тревоге.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Роспотребнадзор отметил, что дети в России едят слишком много сладкого

Дети в России едят сладкого больше, чем допускают нормативы, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на неназванные исследования.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Сергей Дронов: Самолёты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 22:42
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