Общество

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в МосквеКоммерсантъ 03:08

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
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с чего всё началось

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.
Коммерсантъвчера в 16:22

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Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Ведомости02:39

Организаторы митинга 10 августа подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию

Новая газета03:12

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Коммерсантъ03:08

Оппозиционеры подали заявку на митинг 17 августа в Москве

Интерфакс03:33

Московские муниципальные депутаты подали заявку на проведение новой акции протеста 17 августа

Эхо Москвы04:01

Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в центре Москвы

Дождь01:58

Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

Московский Комсомолец02:52
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В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

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ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»

Банк России выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты».
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Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
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Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
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Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Авто

Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году

Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
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Здоровье

Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Авто

В России создали беспилотный катафалк на базе Lada

Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до 5 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".
Обновлено вчера в 20:25
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Политика

Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков»

Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.
Обновлено 10 августа в 11:52
Политика

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество

«Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптек

В Госдуме планируют отрегулировать планы по регулированию аптечной деятельности.
Обновлено в 01:37
Общество

В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено вчера в 12:27
Общество

Определилась победительница конкурса красоты «Миссис Россия-2019»

Финал конкурса "Миссис Россия 2019" Финал конкурса вели артист Дмитрий Дюжев и вице-президент "Миссис Россия" Екатерина Камиллери.
Обновлено вчера в 01:30
Общество

Названы регионы РФ — лидеры по доле семей среднего класса

Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка лидируют среди российских регионов по доле жителей, которых можно отнести к среднему классу.
Обновлено в 04:03
Экономика

В России стало меньше госкомпаний

Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
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Жена Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком

Обновлено вчера в 20:29
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