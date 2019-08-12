Политика

Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествияГазета.Ru 05:37

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 17 августа в центре города. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что обращение подали муниципальный депутат, член партии "Яблоко" Андрей Морев, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Илья Азар.
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с чего всё началось

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму

Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.
Коммерсантъвчера в 16:22

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Муниципальные депутаты подали заявку на проведение акции в Москве

РИА Новости04:16

Оппозиционеры подали заявку на митинг 17 августа в Москве

Интерфакс03:33

Организаторы митинга 10 августа подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию

Новая газета03:12

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Коммерсантъ03:08

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Ведомости02:39

Московские муниципальные депутаты подали заявку на проведение новой акции протеста 17 августа

Эхо Москвы04:01

Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в центре Москвы

Дождь01:58
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Футбол

Форрест может перейти из «Селтика» в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» интересуется полузащитником «Селтика» Джеймсом Форрестом.
Обновлено в 03:22
Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма

Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
Обновлено в 05:27
Экономика

Недостача 48,3 тыс. бланков полисов ОСАГО обнаружена в СК «НАСКО»

Interfax-Russia.ru - Временная администрация "Национальной страховой компании Татарстан" ("НАСКО"), введенная приказом ЦБ в середине мая, обнаружила недостачу 48,3 тыс. бланков строгой отчетности ОСАГО, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 04:59
Общество

Определены регионы России с самым большим числом семей среднего класса

Стали известны российские регионы с самой большой долей семей из среднего класса.
Обновлено в 05:46
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Кино

«Мстители», «Ривердейл» и Тейлор Свифт получили Teen Choice Awards

Обновлено в 05:36
Политика

Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Космос

Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Политика

Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ

Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу

В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой

Продюсер встретил сына и дочку в Америке. К Александру Цекало в Америку прилетели его дети от брака с Викторией Галушкой.
Обновлено в 04:00
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Футбол

Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».
Обновлено в 03:46
Политика

В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400

Обновлено в 05:44
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28

Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено вчера в 02:29
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти

Обновлено вчера в 21:20
Общество

В чешском ресторане стали штрафовать за недоеденный обед

Обновлено в 01:23
Общество

Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»

На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено 10 августа в 22:33
Гаджеты

BQ представила недорогой смартфон с NFC и АКБ на 5000 мАч

Среди преимуществ BQ 5535L Strike Power Plus можно отметить наличие NFC и батареи на 5000 мАч.
Обновлено в 04:41
Технологии

В России появилось приложение для поиска пропавших питомцев

Обновлено в 04:46
Армия и оружие

В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор

Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33

В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Общество

Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше

Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца

Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Футбол

Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве

Обновлено вчера в 22:16
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