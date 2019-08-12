Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.

с чего всё началось

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

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