Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в МосквеКоммерсантъ 03:08
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
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с чего всё началось
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.Коммерсантъвчера в 16:22
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Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией
Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером.
Обновлено в 07:09
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Власти продлили режим ЧС из-за взрывов в Каменке до 13 августа
Взрывы на военном складе в селе Каменка Красноярского края прекратились, однако режим ЧС на территории села Каменка продлен до 13 августа.
Обновлено в 07:05
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказал "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов направил в ГИБДД заявление с просьбой привлечь к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 07:03
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Вице-губернатор Хакасии прокомментировал конфликт с водителем
Заместитель главы Хакасии Константин Харисов намерен подать в суд на журналистов, которые распространили информацию о его конфликте с водителем служебной машины.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
Гендиректор «Ахмата» — об оскорблении судьи на игре со «Спартаком»: «Мы на стадионе, а не в театре»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал увольнение сотрудника стадиона после выкрика в дикторской во время домашнего матча со «Спартаком» (1:3).
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
Кировчане увидят ночью звездопад
Метеорный поток можно увидеть невооружённым глазом, оптические приборы не понадобятся.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Авто
Jaguar Land Rover перейдет на платформу BMW
Согласно новой информации, будущие кроссоверы Jaguar Land Rover перейдут на платформы BMW.
Обновлено в 04:14
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Сычев, Кириченко и Хохлов присоединятся к иску Алдонина к МВД
Юрист Александр Бурчук, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной России Евгения Алдонина, прокомментировал подачу иска в отношении МВД России в Замоскворецкий районный суд.
Обновлено в 05:47