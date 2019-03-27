Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляциейТАСС 09:30

Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.

Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией

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