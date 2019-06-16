Оппозиция митингами пытается создать повод для кампании в западных СМИСлово и Дело 19:42

Независимый политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что оппозиция проводит митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова, с целью создать в зарубежных СМИ кампании чтобы очернить Россию.

Оппозиция митингами пытается создать повод для кампании в западных СМИ

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