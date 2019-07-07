Политика

Оппозиция лидирует на выборах в ГрецииИзвестия вчера в 07:42

На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия». По первым данным экзитполов, она набрала 40,5% голосов, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 7 июля. Правящая партия СИРИЗА набирает 27,5%, показали данные опросов с избирательных участков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Оппозиционная «Новая демократия» победила на выборах в парламент Греции

REGNUMвчера в 23:56

Партия Ципраса проиграла выборы правоцентристам в Греции

РБКвчера в 23:43

Экзитпол: партия «Новая демократия» лидирует на выборах в Греции

RT на русскомвчера в 06:53

На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная «Новая демократия»

РИА Новостивчера в 17:28

В Греции на выборах победили правоцентристы. Груз проблем не уменьшился

ТАССвчера в 19:23

Стал известен лидер на выборах в Греции

Газета.Ruвчера в 07:28

«Сириза» признала поражение на выборах в парламент Греции

Коммерсантъвчера в 15:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:13, Вашингтон
Общество

Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности

Обновлено вчера в 23:11
Общество

Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес Путина

Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье к разрушенному мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в Луганскую народную республику.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС

Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Автомагистралей, похожих на «Меридиан», в новейшей истории страны еще не строили: протяженность ее – почти 2000 км, она пройдет от границы до границы, от Белоруссии до Казахстана, и должна создать кратчайший маршрут для перемещения грузов между Китаем и Европой.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Новые назначения произошли в правительстве Забайкалья

Пресс-служба врио губернатора сообщила уже о шести назначениях.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»

Обновлено вчера в 19:37
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено вчера в 05:34
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Россия и Украина проведут прямой телемост

Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено вчера в 11:55
Авто

Стартовали продажи дешевого аналога нового Hyundai Santa Fe

Компания Haima объявила старт продаж нового среднеразмерного кроссовера 8S.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками

Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Происшествия

В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта

Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского

Обновлено вчера в 07:50
Общество

«Пятерочки» хотят конкурировать с «Почтой России» за посылки граждан

X5 Retail Group планирует запустить сервис отправки и выдачи посылок через магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Гороскоп на 8 июля: у Козерогов может измениться источник доходов

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:30
Технологии

Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?

Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
Обновлено вчера в 12:44
Энергетика

Названы цены на бензин после налогового манёвра

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболу

Обновлено вчера в 18:12
Политика

Неизвестный вояж главы Хакасии в Москву

Глава Хакасии проведет несколько дней в Москве. Как стало известно 19rus.info, сегодня утром Валентин Коновалов вылетел в столицу РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара

Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное