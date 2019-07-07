На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия». По первым данным экзитполов, она набрала 40,5% голосов, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 7 июля. Правящая партия СИРИЗА набирает 27,5%, показали данные опросов с избирательных участков.

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

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