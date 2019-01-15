Политика
Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй
Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства МэйРБКвчера в 15:36
Если депутаты палаты общин вынесут правительству вотум недоверия, оно уйдет в отставку. Палата общин 15 января отклонила план Мэй по выходу из ЕС с разницей в 230 голосов. Выступивший после голосования Корбин назвал этот результат катастрофическим.
РБКвчера в 15:36
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Я внес предложение вынести вотум недоверия этому правительству. И я рад, что это предложение будет обсуждаться завтра. Так что Палата общин сможет вынести свой вердикт о явной некомпетентности этого правительства.
— Джереми Корбин, британский политикНТВ 02:28
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Корбин внёс предложение о выражении вотума недоверия британскому правительству
RT на русскомвчера в 14:58
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