Политика
Оппозиция Австрии хочет перевыборов после компромата на вице-канцлераКрасная весна 04:35
Отставки правительства и перевыборов парламента потребовала лидер оппозиционной партии «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) в распространенном 17 мая заявлении в twitter. «Теперь без новых выборов не обойтись», — заявила Беате Майнль-Райзингер, председатель NEOS.
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Вице-канцлера Австрии потребовали отправить в отставку из-за сделки с россиянкой
Lenta.ruвчера в 21:54
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