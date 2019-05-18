Оппозиция Австрии хочет перевыборов после компромата на вице-канцлераКрасная весна 04:35

Отставки правительства и перевыборов парламента потребовала лидер оппозиционной партии «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) в распространенном 17 мая заявлении в twitter. «Теперь без новых выборов не обойтись», — заявила Беате Майнль-Райзингер, председатель NEOS.

Оппозиция Австрии хочет перевыборов после компромата на вице-канцлера

Политика В Севастополе почтили память жертв депортации народов Крыма В 1994 году учреждена траурная дата – День памяти жертв депортации народов Крыма.

Политика Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.

Армия и оружие День Балтийского флота отмечают сегодня в России Сегодня в России отмечают День Балтийского флота. Дата выбрана не случайно, ведь 18 мая 1703 года Россия завладела выходом в Финский залив.

Хоккей Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Спорт Медведева, Туктамышева и Самодурова оценили фото фигуриста-гея, целующегося с партнером Российские фигуристки Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова поддержали канадского фигуриста Эрика Рэдфорда, выступавшего в парном катании.

Футбол «Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.

Общество Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Общество Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, скрывшегося от сотрудников ДПС Водителя, который скрылся от сотрудников ДПС, задержали и доставили в отделение полиции.

Политика Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.

Спорт Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения 18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.

Кино Финал «Игры престолов» останется открытым Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.

Экономика Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров «Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.

Политика Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.

Наука В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины Гигантскими каменными кувшинами пользовались люди, жившие в Лаосе около 2000 лет назад.

Происшествия Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.

Происшествия В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.

Политика Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.