Политика

Оппозиция Австрии хочет перевыборов после компромата на вице-канцлераКрасная весна 04:35

Отставки правительства и перевыборов парламента потребовала лидер оппозиционной партии «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) в распространенном 17 мая заявлении в twitter. «Теперь без новых выборов не обойтись», — заявила Беате Майнль-Райзингер, председатель NEOS.
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Оппозиция Австрии хочет перевыборов после компромата на вице-канцлера

Красная весна04:35

Оппозиция Австрии потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент

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Вице-канцлера Австрии потребовали отправить в отставку из-за сделки с россиянкой

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ТАССвчера в 15:33
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Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
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Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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