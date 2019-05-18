Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкойРБК 06:48

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политика Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Общество Максакова отсудила недвижимость Вороненкова на 1 млрд рублей Недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется его вдове Марии Максаковой.

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Транспорт Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.

Политика Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.

Политика Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Общество Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Футбол Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса» По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.

Хоккей Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв) В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.

Общество Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.

Шоу-бизнес Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Происшествия Мужчину в США арестовали за убийство 23-летней давности Жителя американского штата Айдахо арестовали за изнасилование и убийство 18-летней девушки, совершенные в 1996 году.

Футбол Особое мнение: Арсений Веснин Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.

Политика На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

Армия и оружие Глава МИД Ирана: Тегеран не хочет войны Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет воевать с США. Поэтому, по его мнению, войны не будет.

Экономика Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.