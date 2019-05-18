Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкойРБК 06:48
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Музыка
Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран
Обновлено в 04:34
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Общество
Максакова отсудила недвижимость Вороненкова на 1 млрд рублей
Недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется его вдове Марии Максаковой.
Обновлено в 06:40
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Транспорт
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне
Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына
Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Футбол
Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»
По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)
В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
Звезда «Дом-2» Кристина Дерябина призналась поклонникам, что рассталась с женихом накануне свадьбы.
Обновлено в 07:01
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено 16 мая в 21:33
Происшествия
Мужчину в США арестовали за убийство 23-летней давности
Жителя американского штата Айдахо арестовали за изнасилование и убийство 18-летней девушки, совершенные в 1996 году.
Обновлено в 02:44
Футбол
Особое мнение: Арсений Веснин
Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала в Instagram стройную фигуру в бикини
Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
Обновлено в 01:44
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:59
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Армия и оружие
Глава МИД Ирана: Тегеран не хочет войны
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не хочет воевать с США. Поэтому, по его мнению, войны не будет.
Обновлено в 07:21
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:20
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
В строгих черных нарядах показались Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Пенелопа Крус предстала в длинном бело-голубом платье, Виктория Боня прошла в экстравагантном блестящем костюме, а Росси ди Пальма была в наряде, словно с бразильского карнавала.
Обновлено вчера в 15:04