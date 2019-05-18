Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкойРБК 06:48

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
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Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

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Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
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