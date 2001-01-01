Оппозиция Австрии хочет перевыборов после компромата на вице-канцлераКрасная весна 04:35

Отставки правительства и перевыборов парламента потребовала лидер оппозиционной партии «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) в распространенном 17 мая заявлении в twitter. «Теперь без новых выборов не обойтись», — заявила Беате Майнль-Райзингер, председатель NEOS.

Оппозиция Австрии хочет перевыборов после компромата на вице-канцлера

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Музыка Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения» Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на 64-ом международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.

Политика Порошенко предложил крымским татарам автономию Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.

Происшествия Самолет Utair не смог вылететь из Сургута Для выполнения рейса компания перегнала в Сургут резервный борт, который вылетел в 10:05 по московскому времени.

Спорт Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.

Политика Депутат Верховной рады рассказал о злобных «зелеботах» Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал об активности и злобности «зелеботов», сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Армия и оружие Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.

Политика Володин предположил начало деменции у Зеленского В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.

Политика На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Шоу-бизнес Олеся Судзиловская поделилась способом похудения Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.

Политика В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95% Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.

Шоу-бизнес Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.

Происшествия В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.

Спорт Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.

Политика Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.

Общество Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Авто Возрожденная Toyota Supra начала покорять родной рынок Одной из особенностей новой Toyota Supra на местном рынке стало наличие в моторной гамме 2,0-литровых «турбочетверок» BMW B48, выдающих минимум 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Происшествия Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».

Культура Купленная как стилизация под Пикассо картина оказалась подлинником Эксперты считают, что это был подготовительный набросок, который Пикассо подарил британцу Роланду Пенроузу Теперь стоимость этого полотна взлетела до 750 тыс фунтов стерлингов.