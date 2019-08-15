Политика
Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в МосквеИнтерфакс 09:57
Серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных на недавних несанкционированных акциях оппозиции проходит в Москве в субботу.
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Пирожки, броневики и дезинформация. Как борьбу с протестующими превратили в фарс
Росбалт15 августа в 13:30
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Здоровье
Названы простые упражнения для избавления от варикоза
Гимнастику при варикозе называют одним из наиболее эффективных средств защиты.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Гаджеты
Xiaomi представит новый флагман Mi Mix 4 уже в сентябре
Обновлено в 10:29
Кино
Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером»
Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего самолёта А321 госпитализировали
Второго пилота Георгия Мурзина, управлявшего самолётом Airbus А321 в момент экстренной посадки в кукурузном поле, госпитализировали в одну из больниц.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Футбол
«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть
Обновлено в 10:40
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Обновлено в 19:21
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36
Авто
Эксперты назвали ТОП-3 полезных устройств для автомобилистов
Обновлено в 11:25
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»
Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено в 18:23
Здоровье
Матери тяжелобольных детей просят у Путина помощи с лекарствами
Более 80 женщин из разных регионов России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь их детям с разрешением ситуации по некоторым запрещенным в стране лекарствам, которые им жизненно необходимы.
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Футбол
«Крылья Советов» победили «Урал»
В матче шестого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 08:59
Футбол
«Зенит» сыграл с «Ахматом» вничью дома в большинстве
Обновлено в 14:17
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Общество
Гидрометцентр РФ передал новое предупреждение для Приморья
Отмечается, что новое предупреждение передано из-за дождей, которые местами в крае будут сильные.
Обновлено в 14:30
Космос
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»
Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Футбол
Шакири: «Я разочарован тем, что больше не могу играть»
Понятия не имею, откуда взялись эти слухи. Недавно Шакири заявил, что он не планирует покидать команду этим летом.
Обновлено в 06:18
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15