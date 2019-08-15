Серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных на недавних несанкционированных акциях оппозиции проходит в Москве в субботу.

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

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