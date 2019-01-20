Политика

Оппозиционера Вилкула выдвинули кандидатом в президенты УкраиныРБК 11:28

Партия «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» выдвинула своего представителя, депутата Верховной рады Александра Вилкула, кандидатом в президенты Украины.
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Украинский депутат Вилкул выдвинут в президенты от «Оппозиционного блока»

Коммерсантъ12:18

Оппозиционера Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины

РБК11:28

Депутат Вилкул официально выдвинут в президенты Украины

Украина.ру09:15

На Украине выдвинули оппозиционного политика Вилкула в кандидаты на пост президента

Комсомольская правда10:45

Оппозиционного политика Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины

РИА Новости09:44

Вилкула выдвинули кандидатом в президенты Украины

Вести.Ru10:52

Оппозиционеры определились с кандидатом в президенты Украины

Национальная служба новостей10:15
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