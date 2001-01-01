Происшествия
Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 сутокREGNUM 13:43
Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста. Решение вынес 22 мая Симоновский районный суд Москвы.
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Шоу-бизнес
Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской
Обновлено в 14:00
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок
Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
Обновлено в 20:03
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Наука
Климатологи: текущий темп изменения климата приведет к 187 миллионам экологических беженцев в 2100 году
Обновлено в 03:30
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры
В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
Кино
Джордж Мартин прокомментировал финал сериала «Игра престолов»
Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которого снят сериал «Игра престолов», прокомментировал его завершение.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Трамп и Абэ вместе посмотрят турнир по сумо в Японии
Обновлено в 19:26
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Хоккей
Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Обновлено вчера в 16:29
Гаджеты
Apple приглашает на большой анонс 3 июня
Презентация начнётся в 20:00 по московскому времени 3 июня.
Обновлено в 14:05
Происшествия
На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 17:40
Экономика
Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Обновлено в 18:45
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 04:15
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00