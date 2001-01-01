Происшествия

Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 сутокREGNUM 13:43

Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста. Решение вынес 22 мая Симоновский районный суд Москвы.
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Симоновский суд Москвы осудил политика Леонида Волкова на 20 суток арест

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Соратника Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток

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РБК12:42

Главу штаба Навального арестовали на 20 суток

Интерфакс12:41

Оппозиционера Леонида Волкова посадили на 20 суток

Говорит Москва12:48

Суд в Москве арестовал экс-главу избирательного штаба Навального Волкова на 20 суток

ТАСС13:23
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Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
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Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
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Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
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В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
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Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которого снят сериал «Игра престолов», прокомментировал его завершение.
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Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Хоккей

Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
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Apple приглашает на большой анонс 3 июня

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Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
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«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
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Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
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Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
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Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
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В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

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В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

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У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
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Леонид Волков
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Российский политик и общественный деятель, IT-специалист, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России 2018 года, и, впоследствии, штаба «забастовки избирателей», сооснователь «Общества защиты интернета».
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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