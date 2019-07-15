Глава Московской государственной избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что кандидатам в Московскую городскую Думу, которые участвовали в несанкционированной акции, пока не отказано в регистрации. Напомним, вчера представители оппозиции устроили несогласованную акцию в российской столице.

Оппозиции не отказывали в регистрации в качестве кандидатов в МГД

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