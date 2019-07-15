Политика
Оппозиции не отказывали в регистрации в качестве кандидатов в МГДNewInform 05:40
Глава Московской государственной избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что кандидатам в Московскую городскую Думу, которые участвовали в несанкционированной акции, пока не отказано в регистрации. Напомним, вчера представители оппозиции устроили несогласованную акцию в российской столице.
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Участвовавшим в несогласованном митинге кандидатам пока не отказано в регистрации
Политическая Экспертиза05:46
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Политика
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