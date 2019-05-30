Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

с чего всё началось

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

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Политика Депутат заявила, что не любит Россию Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.

Политика Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Шоу-бизнес Об уходе Дроздовой рассказал Певцов Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.

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Политика Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.

Футбол «Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.

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