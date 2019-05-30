Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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с чего всё началось
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Коммерсантъ09:42
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Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя
Национальная служба новостей10:46
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Футбол
«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов".
Обновлено в 14:13
Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено в 10:20
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика
Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:26
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Будапеште затонуло судно с туристами
В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, пишет Reuters.
Обновлено в 02:20
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Финансы
ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против России
Напомним, последний опрос ВЦИОМ показал рекордно низкий рейтинг личного доверия президента РФ Владимира Путина — 31,7%. Глава организации Валерий Федоров объяснил это «эффектом черных очков»: острая фаза кризиса закончилась, но реальные доходы не увеличиваются, а надежда на рост благосостояния не оправдалась.
Обновлено в 12:25
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Происшествия
На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
Обновлено 28 мая в 21:12
Космос
Эксперт РАН: только опытные космонавты должны лететь в лунные и марсианские миссии
В рамках проекта российской лунной программы, которую ранее представил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, высадка первых космонавтов РФ на поверхность искусственного спутника Земли намечена на 2030 год.
Обновлено в 02:08
Интернет
В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы
Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Федор Чалов: «С Сан-Марино и Кипром хочется показать очень качественный футбол и как можно больше забить»
Форвард московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды на отборочном этапе Евро-2020.
Обновлено в 16:32
Наука
Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.
Обновлено в 19:44
Политика
Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:05
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Политика
Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57