Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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с чего всё началось
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте
 организации.
Коммерсантъ09:42

Подробнее о событии

Вынесен вердикт по «делу Друзя» после его покаяния

Газета.Ru13:38

Оппонент Друзя счел его извинения неискренними

РИА Новости11:32

Друзь извинился за ситуацию вокруг игры "Кто хочет стать миллионером?"

ТАСС09:38

Обвинивший Друзя в подкупе телеменеджер больше не будет требовать его наказать

Интерфакс11:01

Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя

Национальная служба новостей10:46

Бер назвал извинения Друзя неискренними

RT на русском11:29

Источник: Александра Друзя не вернут в эфир «Что? Где? Когда?» после извинений

Говорит Москва10:18
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Политика

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Музыка

Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США

Обновлено в 12:18
Футбол

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 07:49
Общество

Магаданец создал сайт, отражающий растущий долг города и доход мэра

Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
Обновлено в 09:47
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Футбол

ФК «Уфа» одержал уверенную победу в первом стыковом матче с «Томью»

Сегодня футбольный клуб «Уфа» провел домашний стыковой матч с соперником из ФНЛ – «Томью».
Обновлено в 12:16
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа

Компания HP анонсировала два корпоративных принтера: Neverstop Lase, заявленный как первый в мире, которому не нужны картирджи, и МФУ Smart Tank — струйную модель с системой непрерывной подачи чернил.
Обновлено в 12:21
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Обновлено в 13:26
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Минобороны запланировало два пуска ракет «Сармат»

Российское Минобороны намерено провести в 2019-2021 годах два пуска межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", следует из данных о закупках ведомством услуг по страхованию.
Обновлено в 15:11
Общество

На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер

Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Авто

Российские продажи Lamborghini выросли в три раза

Как сообщает «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 20 автомобилей марки Lamborghini.
Обновлено в 09:36
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи

Обновлено в 13:58
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают игру от создателей BioShock

Бесплатная игра в Epic Games Store меняется каждую неделю. Следующим продуктом в списке станет стратегия Kingdom: New Lands.
Обновлено в 11:43
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Финансы

Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд

В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Футбол

Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»

Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

США сильно обеспокоились сделкой России и Турции по С-400

Исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 приведет к катастрофическим последствиям.
Обновлено в 15:26
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Общество

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
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Илья Леонидович Бер
Российский телеведущий, телередактор, публицист, бывший обозреватель «РИА Новости», игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?». С 2008 по 2019 год - главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?». С 2017 года - депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы, был выдвинут партией «Яблоко».
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Александр Друзь
Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.
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