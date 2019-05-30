Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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с чего всё началось
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте
 организации.
Коммерсантъ09:42

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Друзь извинился за скандал с подкупом «Кто хочет стать миллионером?»

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Друзь извинился за ситуацию вокруг игры «Кто хочет стать миллионером?»

RT на русском10:00

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РИА Новости09:31

Униженный Друзь покаялся после позорных обвинений в махинациях

Газета.Ru11:06

Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир

Lenta.ru10:49

Источник: Александра Друзя не вернут в эфир «Что? Где? Когда?» после извинений

Говорит Москва10:18
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IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»

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Компания Opel презентовала автобус O-Team Zafira Life

На днях в рамках мероприятия Opel Treffen 2019 автомобильный концерн представил широкой публике новый автобус O-Team Zafira Life.
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Первой моделью российского производства станет новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки.
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Ливень с градом обрушился на Москву

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Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
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Президент «Интера» заверил, что клуб никогда не забудет Спаллетти

Президент "Интера" Стивен Джан высоко оценил бывшего главного тренера команды Лучано Спаллетти.
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Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей

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Обновлено в 10:52
Интернет

ИТ-компании объединились против властей Британии

В Британии интересы частных компаний вошли в клинч с властями после предложения регулятора в области цифровой безопасности GCHQ предоставить возможность прослушивать секретные чаты в мессенджерах.
Обновлено в 07:40
Кино

В Норвегии начались съемки фильма «Черная вдова»

Обновлено в 09:24
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Новый канцлер Австрии сделала первые назначения

Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
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В памятке есть раздел «Способы совершения самоубийства», где говорится, что авторам нужно избегать «подробной детализации описания способа совершения суицида (подробное описание, позволяющее повторить эти действия)».
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Политика

Российский посол и президент Сербии обсудили ситуацию в Косово

«Президент Вучич заявил, что предыдущие два дня были очень тяжелыми для сербов в Косово и Метохии, что все шаги Приштины указывают на то, что в будущем не станет легче», — рассказали в администрации президента Сербии.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие

Владимир Зеленский отреагировал на крушение военного вертолета Ми-8

Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

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Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

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Касаткина проиграла Пуиг на «Ролан Гаррос»

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Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
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Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.
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Илья Леонидович Бер
Российский ведущий
Российский телеведущий, телередактор, публицист, бывший обозреватель «РИА Новости», игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?». С 2008 по 2019 год - главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?». С 2017 года - депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы, был выдвинут партией «Яблоко».
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Александр Друзь
Инженер
Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.
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