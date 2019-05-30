Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

с чего всё началось

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Авто Компания Opel презентовала автобус O-Team Zafira Life На днях в рамках мероприятия Opel Treffen 2019 автомобильный концерн представил широкой публике новый автобус O-Team Zafira Life.

Авто Российский завод Haval запускает серийное производство Первой моделью российского производства станет новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки.

Общество Ливень с градом обрушился на Москву По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.

Авто Jaguar объявил цены на обновленный Jaguar XE для рынка РФ Российский офис марки объявил старт приема заказов на обновленный седан XE.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Футбол Уфа — Томь 1:0 (2-й тайм) Тренерский штаб «Уфы» во главе с Вадимом Евсеевым назвал стартовый состав на первый стыковой матч за право остаться в РПЛ против «Томи».

Происшествия Чеченского киллера оправдали после заступничества Кадырова Свердловский суд вынес оправдательный приговор чеченцу Мовсуру Хасаеву, которого обвиняли в убийстве криминального авторитета в Екатеринбурге.

Общество Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей Рособрнадзор призвал родителей школьников не отпускать детей на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) при плохом самочувствии.

Интернет ИТ-компании объединились против властей Британии В Британии интересы частных компаний вошли в клинч с властями после предложения регулятора в области цифровой безопасности GCHQ предоставить возможность прослушивать секретные чаты в мессенджерах.

Политика Новый канцлер Австрии сделала первые назначения Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.

Политика Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Общество Роскомнадзор объяснил журналистам, как писать о самоубийствах В памятке есть раздел «Способы совершения самоубийства», где говорится, что авторам нужно избегать «подробной детализации описания способа совершения суицида (подробное описание, позволяющее повторить эти действия)».

Кино Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».

Политика Российский посол и президент Сербии обсудили ситуацию в Косово «Президент Вучич заявил, что предыдущие два дня были очень тяжелыми для сербов в Косово и Метохии, что все шаги Приштины указывают на то, что в будущем не станет легче», — рассказали в администрации президента Сербии.

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе признал вину Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва в Лионе на прошлой неделе, признал себя в среду виновным, передает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Шоу-бизнес «Это уже слишком»: Любовь Успенская в мини-платье разочаровала фанатов Успенская регулярно посещает косметологов, тщательно фотошопит все свои фотографии и очень щепетильно выбирает наряды, избегая платьев, которые ее старят.

Политика Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность» Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.

Авто Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.

Авто АвтоВАЗ выпустит 350-сильную Lada Granta FL 4WD для ралли За производительность полноприводной модели будет отвечать турбированный двигатель, который в паре с секвентальной 6-диапазонной трансмиссией может генерировать мощность в 350 л. с. В настоящее время для проекта под названием «Lada Granta PROTO» ведется поиск партнёра, способного установить на гоночный автомобиль пластиковый обвес.

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.