Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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с чего всё началось
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Коммерсантъ09:42
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Друзь извинился за скандал с подкупом «Кто хочет стать миллионером?»
Национальная служба новостей09:05
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
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Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
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ИТ-компании объединились против властей Британии
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В Норвегии начались съемки фильма «Черная вдова»
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Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
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Обновлено в 10:00
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
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Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
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Общество
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В памятке есть раздел «Способы совершения самоубийства», где говорится, что авторам нужно избегать «подробной детализации описания способа совершения суицида (подробное описание, позволяющее повторить эти действия)».
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Политика
Российский посол и президент Сербии обсудили ситуацию в Косово
«Президент Вучич заявил, что предыдущие два дня были очень тяжелыми для сербов в Косово и Метохии, что все шаги Приштины указывают на то, что в будущем не станет легче», — рассказали в администрации президента Сербии.
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Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе признал вину
Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва в Лионе на прошлой неделе, признал себя в среду виновным, передает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
«Это уже слишком»: Любовь Успенская в мини-платье разочаровала фанатов
Успенская регулярно посещает косметологов, тщательно фотошопит все свои фотографии и очень щепетильно выбирает наряды, избегая платьев, которые ее старят.
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АвтоВАЗ выпустит 350-сильную Lada Granta FL 4WD для ралли
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Касаткина проиграла Пуиг на «Ролан Гаррос»
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Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.
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