Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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с чего всё началось
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте
 организации.
Коммерсантъ09:42

Подробнее о событии

Вынесен вердикт по «делу Друзя» после его покаяния

Газета.Ru13:38

Друзь извинился за ситуацию вокруг игры "Кто хочет стать миллионером?"

ТАСС09:38

Бер назвал извинения Друзя неискренними

RT на русском11:29

Обвинивший Друзя в подкупе телеменеджер больше не будет требовать его наказать

Интерфакс11:01

Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя

Национальная служба новостей10:46

Оппонент Друзя счел его извинения неискренними

РИА Новости11:32

Источник: Александра Друзя не вернут в эфир «Что? Где? Когда?» после извинений

Говорит Москва10:18
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Политика

Партия Зеленского намерена включить США в нормандский формат

Партия «Слуга народа», от которой участвовал в президентских выборах Владимир Зеленский, хочет включить США и Великобританию в нормандский формат (Россия, Франция, Германия и Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

На Украине четыре человека погибли при крушении вертолета Ми-8

Обновлено в 03:18
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

МИД России ответил на обвинения США в нарушении Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено в 10:12
Политика

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК

Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Космос

В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA

Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 18:02
Экономика

ВТБ может продать долю в «Медиалогии»

Группа ВТБ может продать приобретенную в январе долю в ООО "Медиалогия" (система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа).
Обновлено в 05:03
Политика

Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия

В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Политика

Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Обновлено в 13:26
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Общество

«Союзмультфильм» отстоял право на изображение персонажей «Маугли»

Обновлено в 13:03
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Музыка

Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве

Американская рок-группа Bon Jovi в пятницу даст первый за 30 лет концерт в Москве.
Обновлено в 17:13
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено в 18:07
Здоровье

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Космос

Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.
Обновлено в 17:43
Политика

Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Здоровье

Как развивают моногорода в Нижегородской области

Моногородов в Нижегородской области, где население еще сильно зависит от градообразующих предприятий, становится все меньше.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Космос

NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса

Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Спорт

Назван настоящий доход Тины Канделаки

Доход генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки за прошлый год составил 132,7 миллиона рублей.
Обновлено в 12:59
Политика

Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.
Обновлено в 12:48
Музыка

Умер джазовый музыкант Леон Редбоун

Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»

«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
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Илья Леонидович Бер
Российский телеведущий, телередактор, публицист, бывший обозреватель «РИА Новости», игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?». С 2008 по 2019 год - главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?». С 2017 года - депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы, был выдвинут партией «Яблоко».
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Александр Друзь
Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.
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