Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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с чего всё началось
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Коммерсантъ09:42
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Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя
Национальная служба новостей10:46
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Политика
Партия Зеленского намерена включить США в нормандский формат
Партия «Слуга народа», от которой участвовал в президентских выборах Владимир Зеленский, хочет включить США и Великобританию в нормандский формат (Россия, Франция, Германия и Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:21
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на обвинения США в нарушении ДВЗЯИ
МИД России ответил на обвинения США в нарушении Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено в 10:12
Политика
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК
Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Космос
В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA
Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 18:02
Экономика
ВТБ может продать долю в «Медиалогии»
Группа ВТБ может продать приобретенную в январе долю в ООО "Медиалогия" (система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа).
Обновлено в 05:03
Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Музыка
Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве
Американская рок-группа Bon Jovi в пятницу даст первый за 30 лет концерт в Москве.
Обновлено в 17:13
Здоровье
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Космос
Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.
Обновлено в 17:43
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Здоровье
Как развивают моногорода в Нижегородской области
Моногородов в Нижегородской области, где население еще сильно зависит от градообразующих предприятий, становится все меньше.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Спорт
Назван настоящий доход Тины Канделаки
Доход генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки за прошлый год составил 132,7 миллиона рублей.
Обновлено в 12:59
Политика
Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.
Обновлено в 12:48
Музыка
Умер джазовый музыкант Леон Редбоун
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30