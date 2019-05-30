Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

с чего всё началось

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Политика Партия Зеленского намерена включить США в нормандский формат Партия «Слуга народа», от которой участвовал в президентских выборах Владимир Зеленский, хочет включить США и Великобританию в нормандский формат (Россия, Франция, Германия и Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии Дмитрий Разумков.

Политика Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на обвинения США в нарушении ДВЗЯИ МИД России ответил на обвинения США в нарушении Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Политика Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.

Космос В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.

Экономика ВТБ может продать долю в «Медиалогии» Группа ВТБ может продать приобретенную в январе долю в ООО "Медиалогия" (система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа).

Политика Канцлером Австрии впервые назначена женщина Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Происшествия В библиотеку МГУ ударила молния В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".

Политика Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.

Политика СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн» Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

Музыка Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве Американская рок-группа Bon Jovi в пятницу даст первый за 30 лет концерт в Москве.

Здоровье Ученые назвали сокращающие жизнь продукты Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Космос Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.

Политика Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Здоровье Как развивают моногорода в Нижегородской области Моногородов в Нижегородской области, где население еще сильно зависит от градообразующих предприятий, становится все меньше.

Политика «Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".

Спорт Назван настоящий доход Тины Канделаки Доход генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки за прошлый год составил 132,7 миллиона рублей.

Политика Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.

Шоу-бизнес Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж» «Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.