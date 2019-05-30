Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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с чего всё началось
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте
 организации.
Коммерсантъ09:42

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Оппонент Друзя счел его извинения неискренними

РИА Новости11:32

Бер назвал извинения Друзя неискренними

RT на русском11:29

Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир

Lenta.ru10:49

Друзь извинился за ситуацию вокруг игры "Кто хочет стать миллионером?"

ТАСС09:38

Источник рассказал, вернут ли Друзя в эфир после извинений

Газета.Ru11:33

Обвинивший Друзя в подкупе телеменеджер больше не будет требовать его наказать

Интерфакс11:01

Источник: Александра Друзя не вернут в эфир «Что? Где? Когда?» после извинений

Говорит Москва10:18
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Происшествия

Сын экс-сенатора признался, что сбил полицейского под наркотиками

Тимур Галлямов, который сбил полицейского во время погони в Москве, признался, что был под действием наркотиков.
Обновлено в 11:02
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Обновлено в 09:14
Политика

Путин заявил, что власти обсуждают новые меры поддержки семей с детьми

Обновлено в 12:05
Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева

Обновлено в 09:28
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Происшествия

«Аэрофлот» обвинили в катастрофе SSJ

Обновлено вчера в 08:32
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Общество

Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченному к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Авто

На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска

На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3, выпущенный в 1989 году, по цене в 36 тысяч долларов.
Обновлено в 03:52
Футбол

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину

Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе дал признательные показания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Экономика

«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику

"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Обновлено в 11:47
Политика

Россиянка Татьяна Валовая возглавит офис ООН в Женеве

Гражданка России Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве

Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Экономика

Более половины европейских компаний в России приготовились к стагнации

Больше половины ждут стагнации 13% респондентов заявили, что состояние российской экономики в первом квартале 2019 года превзошло их ожидания, а ожидания 20% наоборот не оправдала (для 66% экономические условия оказались наравне с ожиданиями).
Обновлено в 12:10
Здоровье

В Калининграде проходит митинг в защиту врача

В Калининграде у памятного знака «Землякам-космонавтам» проходит митинг в поддержку врача из Багратионовского района Марины Черемисиной.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Прокуратура попросила отправить в психбольницу курсанта Осипова, обвиняемого в подготовке теракта

Фантазии и шутки в деле курсанта Осипова, который мечтал понравиться сотрудникам ФСБ, а стал обвиняемым в подготовке теракта Он также подчеркнул, что во время предварительного расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что курсант здоров.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Северной столице в четверг, 30 мая, спустили на воду новейший корабль противоминной обороны, морской тральщик «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит»).
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин

Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Певица Анастасия пострадала после нападения собаки

Артистка проходит лечение после укусов пса: у Анастасии сильно пострадали рука и живот.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов

В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.
Обновлено в 10:36
Здоровье

Минздрав рассказал, почему россияне стали больше выпивать

Россияне стали чаще выпивать из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018–2019 годах, заявили в Минздраве, комментируя опрос ВЦИОМ, согласно которому число непьющих в РФ сократилось с 40% до 33%.
Обновлено в 10:32
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Илья Леонидович Бер
Российский ведущий
Российский телеведущий, телередактор, публицист, бывший обозреватель «РИА Новости», игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?». С 2008 по 2019 год - главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?». С 2017 года - депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы, был выдвинут партией «Яблоко».
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Александр Друзь
Инженер
Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.
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