Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

с чего всё началось

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Происшествия Сын экс-сенатора признался, что сбил полицейского под наркотиками Тимур Галлямов, который сбил полицейского во время погони в Москве, признался, что был под действием наркотиков.

Происшествия В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.

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Общество Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами» Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченному к празднованию Дня России.

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Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Происшествия Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе дал признательные показания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Политика Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.

Экономика «Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику "Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.

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