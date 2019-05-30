Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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с чего всё началось
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Коммерсантъ09:42
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Происшествия
Сын экс-сенатора признался, что сбил полицейского под наркотиками
Тимур Галлямов, который сбил полицейского во время погони в Москве, признался, что был под действием наркотиков.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Происшествия
«Аэрофлот» обвинили в катастрофе SSJ
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Общество
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченному к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Авто
На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска
На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3, выпущенный в 1989 году, по цене в 36 тысяч долларов.
Обновлено в 03:52
Футбол
Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ
Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину
Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе дал признательные показания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Экономика
«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику
"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.
Обновлено в 10:23
Политика
Россиянка Татьяна Валовая возглавит офис ООН в Женеве
Гражданка России Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации
В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Экономика
Более половины европейских компаний в России приготовились к стагнации
Больше половины ждут стагнации 13% респондентов заявили, что состояние российской экономики в первом квартале 2019 года превзошло их ожидания, а ожидания 20% наоборот не оправдала (для 66% экономические условия оказались наравне с ожиданиями).
Обновлено в 12:10
Здоровье
В Калининграде проходит митинг в защиту врача
В Калининграде у памятного знака «Землякам-космонавтам» проходит митинг в поддержку врача из Багратионовского района Марины Черемисиной.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Происшествия
Прокуратура попросила отправить в психбольницу курсанта Осипова, обвиняемого в подготовке теракта
Фантазии и шутки в деле курсанта Осипова, который мечтал понравиться сотрудникам ФСБ, а стал обвиняемым в подготовке теракта Он также подчеркнул, что во время предварительного расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что курсант здоров.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны
На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Северной столице в четверг, 30 мая, спустили на воду новейший корабль противоминной обороны, морской тральщик «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит»).
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Певица Анастасия пострадала после нападения собаки
Артистка проходит лечение после укусов пса: у Анастасии сильно пострадали рука и живот.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов
В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Минздрав рассказал, почему россияне стали больше выпивать
Россияне стали чаще выпивать из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018–2019 годах, заявили в Минздраве, комментируя опрос ВЦИОМ, согласно которому число непьющих в РФ сократилось с 40% до 33%.
Обновлено в 10:32