Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

с чего всё началось

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Здоровье Минздрав объяснил рост пьянства в России Количество пьющих россиян выросло из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018 и 2019 годах.

Политика Стало известно, где Турция может разместить российские комплексы С-400 По словам главы Анкарского центра исследования кризисных ситуация и политики Мехмета Сейфеттина Эрола, Турция рассматривает российские комплексы С-400 в качестве средства защиты своих энергетических в Восточном Средиземноморье, так как нынешние противоречия в регионе могут привести к «разлому» отношений между Турцией и США.

Политика Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.

Футбол «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.

Транспорт Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.

Спорт Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.

Шоу-бизнес Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.

Экономика «Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.

Общество Сбой в работе оператора Tele2 устранили 30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.

Политика Зеленский просит Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ Президент Украины обратился в Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает ТАСС.

Технологии «Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.

Политика Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.

Политика В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Финансы В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики Центробанк назвал угрозы для российской финансовой системы. Их много, и они повсюду – как за пределами России, так и внутри страны.

Интернет ИТ-компании объединились против властей Британии В Британии интересы частных компаний вошли в клинч с властями после предложения регулятора в области цифровой безопасности GCHQ предоставить возможность прослушивать секретные чаты в мессенджерах.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Культура Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере» Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.