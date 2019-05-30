Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискреннимиИзвестия 10:43

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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с чего всё началось
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте
 организации.
Коммерсантъ09:42

Подробнее о событии

Первый канал вынес вердикт по «делу Друзя» после покаяния

Газета.Ru13:38

Друзь извинился за ситуацию вокруг игры "Кто хочет стать миллионером?"

ТАСС09:38

Бер назвал извинения Друзя неискренними

RT на русском11:29

Обвинивший Друзя в подкупе телеменеджер больше не будет требовать его наказать

Интерфакс11:01

Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя

Национальная служба новостей10:46

Оппонент Друзя счел его извинения неискренними

РИА Новости11:32

Источник: Александра Друзя не вернут в эфир «Что? Где? Когда?» после извинений

Говорит Москва10:18
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Наука

На дне Северного моря найдена затонувшая страна

Обновлено в 05:15
Здоровье

Минздрав объяснил рост пьянства в России

Количество пьющих россиян выросло из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018 и 2019 годах.
Обновлено в 13:48
Происшествия

В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае

Обновлено в 07:37
Политика

Стало известно, где Турция может разместить российские комплексы С-400

По словам главы Анкарского центра исследования кризисных ситуация и политики Мехмета Сейфеттина Эрола, Турция рассматривает российские комплексы С-400 в качестве средства защиты своих энергетических в Восточном Средиземноморье, так как нынешние противоречия в регионе могут привести к «разлому» отношений между Турцией и США.
Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Футбол

Серхио Рамос решил остаться в «Реале»

Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева

Обновлено в 09:28
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Спорт

Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне

Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.
Обновлено в 09:43
Экономика

«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ

Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.
Обновлено в 13:09
Общество

Сбой в работе оператора Tele2 устранили

30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский просит Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины обратился в Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:25
Технологии

«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Политика

Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:42
Финансы

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Центробанк назвал угрозы для российской финансовой системы. Их много, и они повсюду – как за пределами России, так и внутри страны.
Обновлено в 14:08
Интернет

ИТ-компании объединились против властей Британии

В Британии интересы частных компаний вошли в клинч с властями после предложения регулятора в области цифровой безопасности GCHQ предоставить возможность прослушивать секретные чаты в мессенджерах.
Обновлено в 07:40
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Bloomberg: Иран запрашивал у России С-400, но получил отказ

Обновлено в 12:11
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Культура

Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере»

Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.
Обновлено в 11:50
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
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Илья Леонидович Бер
Российский ведущий
Российский телеведущий, телередактор, публицист, бывший обозреватель «РИА Новости», игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?». С 2008 по 2019 год - главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?». С 2017 года - депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы, был выдвинут партией «Яблоко».
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Александр Друзь
Инженер
Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.
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