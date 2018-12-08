Транспорт
Знак «Шипы» перестает быть обязательным в России
Знак «Шипы» перестает быть обязательным в РоссииТАСС16:21
Правительственное постановление о внесении изменений в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности, вступает в силу 8 декабря.
ТАСС16:21
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Транспорт
Маршруты девяти автобусов изменятся в Москве с 8 декабря
Маршруты следования девяти городских автобусов изменятся в Москве с субботы, 8-го декабря.
Обновлено в 17:56
Транспорт
Большой проспект Васильевского острова могут открыть для проезда
Большой проспект перекрыли до ноября 2019 года в связи со строительством станции метро «Горный институт».
Обновлено в 13:51
Транспорт
Оранжевый потолок с подсветкой сделают на станции «Улица Новаторов»
Потолок выполнят из разноформатных панелей, которые изготовят из триплекса оранжевого цвета трех оттенков, — сообщил главный архитектор.
Обновлено в 10:06
Транспорт
Любитель велопроката проехал расстояние от Москвы до Читы в столице
Рекорд, установленный одним пользователем велопроката в Москве, составил 7,9 тысячи километров.
Обновлено в 12:53
Транспорт
Трамвай «Чижик» выйдет на новый маршрут до конца недели
В Петербурге частный трамвай «Чижик» протестирует маршрут по проспекту Наставников, сообщает «Транспортная концессионная компания».
Обновлено в 12:13
Транспорт
Петербургский «Мост глупости» предложили украсить к Новому году
Обновлено в 13:19
Транспорт
На 24% снизилось число нарушений оплаты проезда в Подмосковье
В Московской области с начала года снизилось количество нарушений оплаты проезда на общественном транспорте, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
Обновлено в 14:10
Транспорт
Движение по Воронежской улице и Шипкинскому переулку временно закроют
Из-за работ по прокладке и реконструкции подземных сетей два участка Воронежской улицы и Шипкинский переулок будут закрыты для движения транспорта.
Обновлено в 13:51
Транспорт
Переход на «Гостиный двор» закрыт для пассажиров
Станцию метро Невский проспект и переход на Гостиный двор закрыли из-за бесхозного предмета, об этом сообщают очевидцы.
Обновлено в 11:25
Транспорт
Аэропорт Платов за первый год работы обслужил 3,2 млн пассажиров
Ростовский аэропорт Платов, который 7 декабря отмечает год с момента отправки первого рейса, обслужил за это время более 3,23 млн пассажиров, что на 20% больше аналогичного показателя старого закрытого ростовского аэропорта годом ранее, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 18:30
Транспорт
Стоянка для туристических автобусов исчезла с улицы Талалихина
Стоянка туристических автобусов, располагающаяся недалеко от дома 2/1 на улице Талалихина перенесена на новое место.
Обновлено в 10:02
Транспорт
ВОЗ: в ДТП погибает 1,35 млн человек по всему миру
В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибает 1,35 млн человек в год по всему миру, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обеспокоенная отсутствием мер безопасности в бедных странах, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 15:22
Транспорт
Власти Крыма с 2016 года вдвое увеличили субсидии на проезд льготников
По сравнению с 2016 годом объем компенсаций перевозчикам вырос в два раза, при этом число льготников не изменилось, написал в пятницу на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.
Обновлено в 09:33
Транспорт
Перед воскресным матчем «Зенита» ограничат движение в Петербурге
В воскресенье, 9 декабря, на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет матч "Зенита" и "Рубина".
Обновлено в 13:56
Транспорт
В Симферополе для машин закроют часть улицы Чехова
В Симферополе для проезда автомобилей закроют часть улицы Чехова.
Обновлено в 15:12