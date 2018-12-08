Транспорт
Опознавательный знак «Шипы» упразднили в новой редакции ПДД
Опознавательный знак «Шипы» упразднили в новой редакции ПДДИнтерфаксвчера в 16:50
Необходимость установки опознавательного знака "Шипы" на автомобили с шипованной резиной упразднена, соответствующее постановление правительства об изменении правил дорожного движения (ПДД) вступило в силу в субботу.
Интерфаксвчера в 16:50
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с чего всё началось
В субботу вступило в действие постановление кабинета министров от 24 ноября 2018 года, которое изменяет правила дорожного движения и отменяет обязательность установки на автомобиль опознавательного знака «Шипы».РБКвчера в 19:31
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