Транспорт

Опознавательный знак «Шипы» упразднили в новой редакции ПДД
Интерфакс
вчера в 16:50

Необходимость установки опознавательного знака "Шипы" на автомобили с шипованной резиной упразднена, соответствующее постановление правительства об изменении правил дорожного движения (ПДД) вступило в силу в субботу.
Интерфаксвчера в 16:50
с чего всё началось
В субботу вступило в действие постановление
 кабинета министров от 24 ноября 2018 года, которое изменяет правила дорожного движения и отменяет обязательность установки на автомобиль опознавательного знака «Шипы».
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