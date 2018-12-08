с чего всё началось

Необходимость установки опознавательного знака "Шипы" на автомобили с шипованной резиной упразднена, соответствующее постановление правительства об изменении правил дорожного движения (ПДД) вступило в силу в субботу.

Транспорт Транспорт Несколько автобусных маршрутов изменятся в столице с 8 декабря

Транспорт Транспорт Аэропорт в Тбилиси работает со сбоями Аэропорт в столице Грузии не смог принять несколько рейсов из-за сильного тумана.

Транспорт Транспорт Часть улицы Чехова в Симферополе временно перекроют С 10 по 17 декабря часть улицы перекроют для транспорта.

Транспорт Транспорт Любитель велопроката проехал расстояние от Москвы до Читы в столице Рекорд, установленный одним пользователем велопроката в Москве, составил 7,9 тысячи километров.

Транспорт Транспорт Трамвай «Чижик» выйдет на новый маршрут до конца недели В Петербурге частный трамвай «Чижик» протестирует маршрут по проспекту Наставников, сообщает «Транспортная концессионная компания».

Транспорт Транспорт В Уфе поставили новый запрещающий дорожный знак Новый дорожный знак, запрещающий выезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании затора (п.13.2 ПДД РФ), установлен 7 декабря на пересечении бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко.

Транспорт Транспорт Движение по Воронежской улице и Шипкинскому переулку временно закроют Из-за работ по прокладке и реконструкции подземных сетей два участка Воронежской улицы и Шипкинский переулок будут закрыты для движения транспорта.

Транспорт Транспорт На Васильевском острове откроют движение по Большому проспекту К 9 декабря движение по закрытому Большому проспекту васильевского острова планируют открыть.

Транспорт Транспорт В Татарстане на трассах заработали камеры системы тотального контроля В Татарстане заработали камеры системы тотального контроля, которые будут считывать среднюю скорость автомобилей, об этом сообщили в ГИБДД, передает "Татар Информ".

Транспорт Транспорт Из-за футбольного матча в Петербурге ограничат движение 9 декабря В Санкт-Петербурге 9 декабря ограничат движение транспорта в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Санкт-Петербург» с участием футбольного клуба «Зенит».

Транспорт Транспорт Переход на «Гостиный двор» закрыт для пассажиров Станцию метро Невский проспект и переход на Гостиный двор закрыли из-за бесхозного предмета, об этом сообщают очевидцы.

Транспорт Транспорт В Рыбинске Дедам Морозам дадут льготу на проезд Только при полном параде персонажи Нового Года смогут прокатиться бесплатно.

Транспорт Транспорт Электричка с единым тарифом 21 рубль появится в Приморье В Приморье вводится зимнее расписание пригородных электропоездов, об этом DEITA. RU сообщили в ОАО «Экспресс Приморья».

Транспорт Транспорт В новогодние праздники в Казани запустят дополнительные поезда На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов рассказал о дополнительных поездах дальнего следования в новогодние праздники, которые свяжут Казань с другими городами России.