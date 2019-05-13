Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в ШереметьевоDP.RU 02:57

Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево опознаны. Об этом в понедельник, 13 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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