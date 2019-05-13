Трагедия в Шереметьеве

Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в ШереметьевоDP.RU 02:57

Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево опознаны. Об этом в понедельник, 13 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Опознаны все погибшие в авиакатастрофе SSJ-100 россияне

RT на русском12:31

Неделя после трагедии SSJ-100: к чему пришло следствие

Газета.Ru11:11

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости02:47

Судмедэксперты заявили о завершении опознания погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

ТАСС05:50

Опознаны большинство погибших в авиакатастрофе SSJ 100

Коммерсантъ05:34

Судмедэксперт заявил об опознании всех погибших в катастрофе SSJ100

РБК05:09

Подтвердилась информация об опознании тел погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Эхо Москвы05:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Космос

Обнаружены следы столкновения Млечного Пути с другой галактикой

Многие ученые предполагают, что примерно через 4 миллиарда лет Млечный путь может ожидать столкновение с действительно крупной галактикой — Туманностью Андромеды, которая сейчас находится на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 00:00
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Политика

Китай ответил США в торговой войне

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Экономика

Перечень компаний, которые могут не репатриировать средства в РФ в связи с санкциями, могут расширить

Правительство РФ предлагает Госдуме проработать возможность расширения перечня компаний, которые освобождаются от необходимости репатриировать денежные средства в РФ в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера.
Обновлено в 12:09
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» извинился перед дочерью Елены Образцовой

Обновлено в 07:46
Гаджеты

Производитель тамагочи решил возобновить его выпуск

Обновлено в 12:21
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика

Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины

Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Космос

Луна дрожит, когда она сжимается

Новый анализ предполагает, что Луна, возможно, все еще сжимается сегодня и активно производит лунные толчки вдоль этих разломов.
Обновлено в 12:03
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Обновлено в 08:38
Авто

В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер

Обновлено в 08:15
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Энергетика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Общество

Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
ещё по теме
Главное