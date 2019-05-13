Трагедия в Шереметьеве
Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИзвестия 02:47
Тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево были опознаны при помощи молекулярно-генетической экспертизы. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили журналистам в экстренных службах.
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Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
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«Витязь» подписал 19-летнего вратаря
Вратарь Тимур Шиянов стал игроком подмосковного «Витязя».
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Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
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Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
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В России заработали новые правила получения детских пособий
Новые правила получения детских пособий вступили в силу 12 мая. До сегодняшнего дня пособия платились только по месту прописки родителей.
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Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
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Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
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