Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в ШереметьевоРИА Новости 02:47

Тела всех погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" опознаны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

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