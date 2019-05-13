Трагедия в Шереметьеве
Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в ШереметьевоРИА Новости 02:47
Тела всех погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" опознаны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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