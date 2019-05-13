Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИзвестия 02:47

Тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево были опознаны при помощи молекулярно-генетической экспертизы. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили журналистам в экстренных службах.

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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