Трагедия в Шереметьеве
Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИзвестия 02:47
Тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево были опознаны при помощи молекулярно-генетической экспертизы. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили журналистам в экстренных службах.
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Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
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Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
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Происшествия
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Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
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Общество
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Общество
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В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
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Политика
Климкин призвал ЕС ответить на выдачу РФ паспортов жителям ДНР и ЛНР
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Происшествия
СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Транспорт
В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем
Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:08
Спорт
Александр Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Александр Логинов и украинская биатлонистка Мария Кручова стали мужем и женой.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В школе Житомирской области ученик распылил газ
В одной из школ Житомирской области Украины ученик восьмого класса распылил раздражающий газ.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.
Обновлено в 08:05
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции
Обновлено в 06:25
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
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На майские праздники в Крым въехало более 100 тысяч человек с Украины
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Обновлено в 07:05
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Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Спартак» откажется от аренды Промеса
Согласно информации источника, "Спартак" намеревался взять в аренду полузащитника "Севильи" Квинси Промеса, однако из-за смены руководства сейчас такая возможность не рассматривается.
Обновлено в 07:54
Экономика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
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Обновлено в 07:18
Общество
В России изменены правила получения детских пособий
В России 12 мая вступили в силу новые правила получения детских пособий.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с возлюбленным
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Обновлено в 03:46
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
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Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Гендиректор «Говорит Москва» рассказал о кремации Доренко
Тело скончавшегося 9 мая главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, скорее всего, будет кремировано в соответствии с волей покойного.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23