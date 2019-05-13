Трагедия в Шереметьеве

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИзвестия 02:47

Тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево были опознаны при помощи молекулярно-генетической экспертизы. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили журналистам в экстренных службах.
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Тела всех погибших при катастрофе в Шереметьеве опознаны

Москва 2402:48

Судмедэксперты заявили о завершении опознания погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

ТАСС05:50

Опознаны большинство погибших в авиакатастрофе SSJ 100

Коммерсантъ05:34

Судмедэксперт заявил об опознании всех погибших в катастрофе SSJ100

РБК05:09

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости02:47

СМИ: Опознаны тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве

Вечерняя Москва02:46

Авиакатастрофа в Шереметьеве: ДНК-пробы взяты у родственников всех погибших

Вести.Ru03:43
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Происшествия

Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне

Обновлено вчера в 14:29
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В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем

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Александр Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Александр Логинов и украинская биатлонистка Мария Кручова стали мужем и женой.
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Происшествия

В школе Житомирской области ученик распылил газ

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Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.
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В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции

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Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США

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Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
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Согласно информации источника, "Спартак" намеревался взять в аренду полузащитника "Севильи" Квинси Промеса, однако из-за смены руководства сейчас такая возможность не рассматривается.
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В России 12 мая вступили в силу новые правила получения детских пособий.
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Зеленского призвали присягнуть националистам

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
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