Футбол
Опоздавший на медосмотр «Зенита» защитник может перейти в «Ювентус»Спорт день за днем 04:59
В текущем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал результативную передачу. Летом 2017-го Маноласа должен был перейти в «Зенит», но защитник не приехал на медосмотр перед подписанием контракта. Сообщалось, что игрок опоздал на процедуру.
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