Футбол

Опоздавший на медосмотр «Зенита» защитник может перейти в «Ювентус»Спорт день за днем 04:59

В текущем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал результативную передачу. Летом 2017-го Маноласа должен был перейти в «Зенит», но защитник не приехал на медосмотр перед подписанием контракта. Сообщалось, что игрок опоздал на процедуру.
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Устремившийся в «Зенит», но не явившийся на медосмотр защитник «Ромы» собрался в «Ювентус»

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Евро-футбол.ру04:23
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Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
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На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

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Geely показала конкурента Tesla, за которым уже выстроилась очередь

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В России стартовали продажи Haval H2 и H6 с новым логотипом

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
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Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы

Во время заседания Совета Безопасности ООН в среду, 10 апреля, вице-президент США Майк Пенс попытался выгнать из зала постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкаду.
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Как писали британские СМИ, Дональд Туск разработал план гибкого выхода Великобритании из союза — в течение 12 месяцев во избежание череды просьб об отсрочке со стороны Лондона.
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Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге

Полузащитник "Спаратка" Аяз Гулиев в конфликте на дороге сломал нос гражданину Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Футбол

Коноплянка хочет покинуть «Шальке»

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка рассчитывает сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Bild.
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Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год

Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
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Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
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Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
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Политика

Эквадор обвинил Ассанжа во вмешательстве в дела страны

Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо обвинила WikiLeaks и ее основателя Джулиана Ассанжа в том, что они вмешивались в дела ее страны.
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Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Порошенко считает Зеленского виртуальным кандидатом

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, передает РИА Новости.
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В Судане произошёл военный переворот

В декабре 2018 года в Судане начались волнения из-за повышения стоимости хлеба, муки и топлива, острого дефицита продуктов питания, также протестующие требовали отставки президента, который находится у власти с 1993 года.
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Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР

Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.
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Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
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Месси получил травму в матче ЛЧ

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Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
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Стоит отметить, что в целом интерьер Aston Martin DBX разрабатывается совместно со специалистами из Mercedes, поэтому некоторая схожесть салонов на лицо.
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Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
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