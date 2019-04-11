Опоздавший на медосмотр «Зенита» защитник может перейти в «Ювентус»Спорт день за днем 04:59

В текущем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал результативную передачу. Летом 2017-го Маноласа должен был перейти в «Зенит», но защитник не приехал на медосмотр перед подписанием контракта. Сообщалось, что игрок опоздал на процедуру.

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Опоздавший на медосмотр «Зенита» защитник может перейти в «Ювентус»

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