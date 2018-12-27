с чего всё началось

Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост". Сооружение специальных конструкций у фарватерных опор завершено к концу декабря.

Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

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