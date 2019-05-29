«Опора России» предложила запретить псевдопивные напиткиЭкономика сегодня 02:07

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.

с чего всё началось

Общероссийская общественная организация «Опора России» выступила с предложением о запрете пивных напитков со вкусом слабоалкогольных коктейлей.

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